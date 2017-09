Profundizan un canal para permitir el mejor escurrimiento del agua

La administración provincial prosigue con los trabajos de limpieza y profundización del canal Vila-Cululú en el tramo denominado Loma de Bigand, obra que permitirá mejorar el normal escurrimiento de las aguas y evitar anegamientos e inundaciones; al tiempo que se continúan ejecutando las intervenciones de mediano y largo plazo consensuadas con ciudadanos, gobiernos locales y entidades productivas para el mejoramiento estructural de toda esa cuenca.

Al respecto, el ministro del Infraestructura y Transporte, José Garibay, explicó que "la tarea de limpieza y profundización de la Loma de Bigand se está ejecutando como medida de acción inmediata, mientras avanza la obra integral de reestructuración de todo el canal Vila-Cululú".

"El reacondicionamiento de ese tramo es muy importante porque la loma opera como una suerte de tapón. Y es una obra que, en sí misma, beneficia a una población que habita en una zona de 60 mil hectáreas", precisó Garibay.

Posteriormente, el ministro señaló que "la semana pasada se iniciaron los trabajos con una máquina retroexcavadora con brazo de 18 metros de largo, con el objetivo puesto en limpiar y rectificar ese tramo importante del Vila-Cululú que limita todo el escurrimiento, desde el distrito Colonia Aldao hacia aguas arriba".

Garibay dijo, además, que, en función de lo anterior, "se avanzó en la colocación de los aliviadores" tal como estaba previsto; y señaló que una de las limitaciones "es la existencia de una vía ferroviaria del Nuevo Central Argentino (NCA) - ex línea de cargas General Mitre-, cerca de Sunchales". No obstante, y en base a "acuerdos previos con la empresa", Garibay indicó que en "no más de 15 días esto comenzaría a solucionarse".

Por su parte, el subsecretario Operativo del ministerio, Nicolás Mijich, explicó que las tareas en marcha "benefician e involucran a los comités de cuenca Castellanos Sur y Norte".

"La loma de Bigand resultaba una de las principales limitantes para el funcionamiento del canal, de modo tal que estamos realizando banquinas, limpiando y rectificando un tramo de 16 kilómetros, desde la ex ruta provincial 280s hacia aguas arriba", explicó.

En línea con ello, el director provincial de Coordinación de Comités de Cuencas, Federico Sieber, precisó que el tramo comprendido en la Loma de Bigand "es el sector más profundo y complejo de acondicionar. Por eso ocupamos dos tipos de máquinas retroexcavadoras. Una de ellas tiene un brazo de 18 metros de largo. Fue necesario acondicionar las banquinas donde se desplaza la máquina de brazo largo ya que las mismas se encontraban con grandes montículos de tierra y vegetación", abundó el funcionario.