Prisión para el hombre que arrolló a su ex pareja en San Lorenzo

El juez de los tribunales sanlorencinos, Eduardo Filocco, quien tuvo a su cargo la audiencia imputativa hizo lugar al pedido del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Juan Carlos Ledesma, de permanencia en prisión de Alejandro S., de 28 años, imputado por el delito de "tentativa de robo" —tal la figura que determinó para el detenido— luego de que atropellara con un automóvil a su ex pareja y la llevara unos 300 metros colgada del capot del mismo.

Según lo señaló en su resolución, el juez Filocco dictó la permanencia en prisión del imputado en resguardo de la integridad física de la víctima, Cintia, al no tener garantías de que el agresor no vuelva a atacar otra vez a su ex pareja. Según lo indicaron los defensores de Alejandro S., sobre el mismo pesa una restricción de acercamiento a su ex pareja motivada por acoso.

Los hechos se iniciaron el viernes a la noche frente a la casa donde Cintia vive con su hijita, en la esquina de Entre Ríos y Presidente Roca de San Lorenzo. Alejandro S. llegó al lugar con intención de llevarse un automóvil Fiat Palio, estacionado en el lugar, contando para ello con el duplicado de las llaves y señalando que el mismo era de su propiedad y que lo necesitaba para dirigirse a Rosario. Cuando la mujer quiso impedirlo fue arrollada por el acusado que, con ella sobre el capot, terminó su marcha a tres cuadras del lugar, en la intersección de Uriburu y Santiago del Estero donde debió frenar. La joven mujer cayó al suelo sin consecuencias físicas mayores, aunque fuertemente conmovida por el violento episodio.

Testigos de los hechos la emprendieron a golpes y patadas contra el vehículo, mientras Alejandro S permanecía dentro del mismo. Personal policial que llegó al lugar lo rescató de la furia de los vecinos. La joven, en estado de shock, fue trasladada al hospital Granaderos a Caballo donde horas después fue dada de alta.

También Cintia recibió atención del Centro de Orientación a la Victima de Violencia Familiar y Sexual, dependiente de la policía de San Lorenzo local. al tener dictada el acusado la restricción de acercamiento.