Preocupa en Venado Tuerto el descenso de las ventas en comercios

Un estudio realizado por el Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto (CCI) revela que las ventas en el mes de marzo cayeron en promedio un 9,2 por ciento, comportamiento que se observó en la mayoría de los rubros encuestados.

Según el relevamiento, el de Electrodomésticos y Computación resultó el único de los rubros que ha tenido un aumento de las ventas promedio, con un porcentaje del 1 por ciento.

En cambio, todos los demás sectores han caído, dentro de los cuales Ferretería, Farmacia y Librería son los cuales en los que se han percibido las mayores bajas que todos ellos llegó a un 22 por ciento.

Además, es preocupante la cantidad de locales que están siendo "desalquilados" además de registrarse una fuerte caída en el rubro de la construcción.

El informe se elaboró en base a 70 encuestas realizadas durante el mes de marzo de 2017 a comercios de la ciudad de Venado Tuerto de los siguientes rubros: Alimentos y bebidas, Golosinas, Deportes y calzados, Electrodomésticos, Farmacia, Ferretería, Gastronomía, Joyería, relojería y bijouterie, Librería y juguetería, Materiales eléctricos, Materiales para la construcción, Muebles de oficina y del hogar, Perfumería y productos de limpieza, Bazar, regalería y marroquinería, Textil indumentaria, y Equipos comerciales.

Según el CCI, "un 49 por ciento de las empresas consultadas considera que la variación interanual de las ventas en términos reales, es decir en unidades vendidas, ha disminuido.

Un 34 por ciento de los encuestados coincidió en que sus ventas se han mantenido y un 17 por ciento manifestó que las ventas aumentaron.

En base la información proporcionada por los empresarios, se determinó que en los comercios locales se ha producido una variación negativa de las ventas del 9,2 por ciento.

Costos en alza

El informe del CCI reporta, además, que "el 90 por ciento de los comerciantes encuestados coinciden en que sus costos han subido, mientras que para el 10 por ciento restante se han mantenido".

Con respecto a los costos, "la variación en promedio fue del 27 por ciento, siendo los rubros Farmacia, Joyería, relojería y bijouterie, y Calzados y deportes, los rubros que mayores incrementos han sufrido, siendo el porcentaje de aumento de 42 por ciento, y 35 por ciento en los últimos dos casos" respectivamente.

Oferta laboral en riesgo

Tal como vino sucediendo en los meses anteriores, el comercio ha podido sortear este prolongado período de disminución de ventas y aumento de los costos sin tener que realizar despidos, lo cual se puede apreciar en las cifras de variación de personal. El 85 por ciento de los empresarios del comercio de la ciudad ha mantenido la dotación de personal, mientras que un 9 por ciento incluso lo ha aumentado.

Por otro lado, agrega el informe, "un 6 por ciento ha debido disminuir la cantidad de recursos humanos empleados". Al indagar a los comerciantes sobre cómo creen o esperan que se desarrolle la actividad durante el transcurso de este año, "el 46 por ciento de los empresarios encuestados considera que la actividad se mantendrá; un 31 por ciento, que en los próximos meses la actividad aumentará, y un 5 por ciento por el contrario estima que la actividad ha de disminuir".

Problemas con las tarjetas

A modo de conclusión, el CCI sostiene que "luego de la fallida primera comunicación de la entrada en vigencia del plan de precios transparentes, podemos decir que marzo es el primer mes completo de dicho plan, por ende quisimos testear en el comercio cuáles han sido las consecuencias reales del mismo".

Observaron que "en buena parte, el mes anterior nos había dejado algunas señales de una mayor desaceleración de las operaciones, más que nada si pensamos en hogares que, con la vigencia de los planes Ahora 12 y Ahora 18, habían plastificado y financiado buena parte de sus decisiones de consumo".

No obstante, "los números volvieron a estar en rojo, apenas amortiguados en algunos rubros por comercios que sostienen sus ventas con las ofertas de fin de temporada o a fuerza de aumentar el abanico de productos ofrecidos, intensificando opciones más económicas y adaptables al bolsillo de los consumidores. Esto provoca que los locales franquiciados acarreen serios problemas para el día a día. Otro punto a destacar es la atomización de la oferta hacia los consumidores y la acentuación de la competencia desleal, sobre todo en rubros como los textiles, el calzado y los alimentos".

También destacaron que "existe un hecho que no se debe pasar por alto y es que tanto el plan Ahora 12 como el Ahora 18 significaron una tabla de salvataje para que el comercio minorista pudiera mantenerse a flote y no una posibilidad de sacar un rédito mayor desde el punto de vista financiero, por ello es que el impacto en el precio de los productos no ha sido tan significativo como el esperado desde la cartera de economía".

Buenas y malas

Asimismo, aseguraron desde el CCI, "los rubros relacionados con la tecnología presentan una menor caída de sus ventas por una mayor oferta de productos (reapertura de importaciones) y precios estables si los comparamos interanualmente", mientras que "el comienzo de clases no logró modificar la tendencia bajista del rubro Librerías, ya que las economías familiares, ante los precios de los productos, optaron por la reutilización de útiles en lugar de los recambios totales que se solían ver en cada comienzo de clases".

Finalizaron reportando que "continúa la caída en los rubros relacionados con la construcción, en parte por la caída de planes de financiación y por una posición expectante del agro, el cual aún no ha terminado de levantar la cosecha gruesa en un año por demás de complicado desde lo climático y logístico.