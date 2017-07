Piden investigar los fondos recibidos por Baigorria con Ramos en la Nación

El procesamiento del ex secretario de Transporte de la Nación y ex intendente de Granadero Baigorria, Alejandro Ramos, por los subsidios al transporte, puso al ahora diputado nacional por Santa Fe en el candelero vernáculo, y comienzan a aparecer coletazos locales. A caballo de esta nueva situación procesal, referentes de la oposición baigorriense ventilaron la llegada de cifras varias veces millonarias a la vecina ciudad por parte de la Nación cuando Ramos fue intendente y sobre todo en su paso por la Secretaría de Transporte, montos cuyos destinos resultan, consideran al menos ellos, dudosos.

Ramos no se hizo esperar y salió al cruce de estas acusaciones. Primero, recordó que como funcinoario buscó "acompañar las gestiones" de quienes lo sucedieron con obras que, en muchos casos, "siguen siendo solventadas por el gobierno nacional actual". Consideró que, entonces, debería ser el intendente en funciones de la ciudad, Adrián Maglia, quien explique los destinos de los fondos, aunque aclaró que no tiene nada que reprocharle al mandatario. Y además de advertir que "las obras son controladas y el municipio da explicaciones sobre lo que hace", cargó duramente contra su ahora denunciante, el abogado Mariano Secondo. "Es el hijo de Alfredo, que ya salió a ensuciarme el año pasado con estas cuestiones, y a quien inicié acciones legales. Ahora, como no puede el padre, sale el hijo", espetó (ver aparte).

Algunos datos

Efectivamente, Mariano Secondo, radical y referente opositor en Baigorria, aseguró que el municipio recibió, por ejemplo, 214.835.450 pesos de la Secretaría de Cultura de la Nación para el fomento y apoyo económico a bibliotecas populares, siendo que en la ciudad funciona una sola, la Biblioteca Hernández.

Secondo reveló también que en 2015, cuando Ramos fue candidato a vicegobernador de la provincia, la vecina ciudad se vio beneficiada con la suma de 369.160.192 pesos del gobierno nacional, y que entre 2012 y 2015, llegaron 611 millones de pesos cuyos destinos, piden ahora, deberían ser investigados.

"Esto arrancó cuando en octubre de 2014 nos entrevistamos con el entonces presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, a quien le planteamos que había obras que se hacían mal, pavimentos que no se realizaban con la debida calidad y fondos cuyos destinos eran inciertos", recordó Secondo a LaCapital. "Pedíamos que se analizara algún dato. En ese momento, el funcionario se puso a disposición y al tiempo nos enviaron información y números con los cuales podremos pedirle a la Justicia Federal o a la Cámara de Diputados que tomen cartas en el asunto para que esto se investigue. La información está detallada en cuanto a ministerios, programas, montos y años", reveló el abogado.

Entre otros destinos, el referente nombró una partida para formulación y ejecución de hidrocarburos por 30 millones de pesos en 2014, 36 millones de pesos para formación docente y casi 77 millones para innovación y desarrollo de la formación tecnológica, además de un millón de la Aviación Civil, cuando en Baigorria no hay actividad aeronaval y el único aeródromo privado se desmanteló hace 20 años. Vialidad Nacional envió casi 65 millones de pesos, y 47 millones llegaron en concepto de subsidios provenientes desde el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, siempre de acuerdo a los datos ventilados por el radical. "Nosotros nos preguntamos a dónde fue ese dinero, si algunos aportes fueron, por ejemplo, a los Núcleos de Acceso al Conocimiento (NAC), que expliquen cuáles fueron y de dónde salieron", exigió.

Gran incremento

Una de las cuestiones más llamativas para el ahora denunciante es que, mientras que Ramos recibió entre diciembre de 2007 y marzo de 2012, 27.549.521 pesos, desde que fue catapultado al gobierno nacional las partidas para Baigorria se incrementaron en "un 2.200 por ciento hasta 2015, y sólo ese último año, cuando lanzó su campaña a vicegobernador, las partidas fueron de 370 millones para la ciudad".

Cuando el ahora diputado fue designado secretario de Transporte de la Nación, tomó licencia como intendente, y le sucedieron Romina Luciani (quien renunció), Mario Rosales y Adrián Maglia. Esto fue cuestionado por las autoridades provinciales, que quisieron impugnar estos nombramientos y llamar a elecciones, pero entonces la Justicia le dio la razón al oficialismo. "Ahora están todos distanciados de Ramos, pero formaron parte de esa mesa chica. Queremos que se conozcan los montos recibidos y su destino, porque los concejales de la oposición, Guillermo Daponte y Graciela Bordó no tienen acceso nunca a los balances del municipio", se quejó.

"Cuando decíamos que Ramos era el cajero de (el entonces ministro de Planificación Federal, Julio) De Vido, nos referíamos a esto. La Caja del ministerio que condujo el ex ministro hizo pie en Baigorria, y esto es lo que debe investigarse a fondo", remató.

reunión. Secondo (derecha), junto al entonces presidente de la Auditoría General de la Nación, en 2014.