"No toleraremos operaciones de prensa que ofendan a nuestro pueblo"

El presidente comunal de Timbúes, Amaro González, acompañado por gran parte de su Comisión Comunal y un nutrido grupo de vecinos que espontáneamente se aglutinó en la sede de la Comuna ofreció una conferencia de prensa para responder las "acusaciones gratuitas llevadas a cabo en un programa televisivo de Buenos Aires", y advirtió que "se iban a efectuar sendas demandas judiciales a los periodistas del programa ADN que se emite en C5N, al canal como así también a dirigentes timbuenses".

"No vamos a tolerar ningún tipo de operación de prensa que tenga que ver con ofensas a nuestro pueblo", sentenció el jefe comunal, y agregó que "desde hace tres años y medio Timbúes crece a pasos agigantados porque le cobramos el Drei a empresas multinacionales desde el momento que asumimos". Añadió que "con esos ingresos, por ejemplo, le brindamos a los vecinos agua potable, para casi todo el pueblo, le estamos dando cloacas con fondos propios, viviendas dignas, adquirimos maquinarias viales cero kilómetro, construimos plazas, un complejo de pileta climatizada modelo en la provincia, seguridad urbana y servicio de salud de 24 horas con pediatras y ambulancias de la más alta tecnología, entre muchas otras cosas", y enfatizó: "Nuestra administración es transparente".

"Los periodistas que hicieron este informe periodístico desde Buenos Aires son unos sinvergüenzas a los que vamos a llevar a la Justicia en una demanda penal por calumnias e injurias —expresó González—, no somos ladrones, trabajamos con honradez, estamos comprometidos con la gente de Timbúes y en Timbúes no hay una caja chueca como señaló un ex presidente comunal (por Néstor Sánchez), nosotros solamente manejamos una sola caja para todo, como indica la ley, si durante la gestión de Sánchez había dos cajas, dos contabilidades paralelas también lo vamos a denunciar penalmente por delitos contra el pueblo timbuense", manifestó González.

Con documentación en mano y ofreciendo copias a los presentes, el jefe comunal dijo que "de estos seudoperiodistas, uno de ellos tiene una denuncia por corrupción en Córdoba, pasaron por Timbúes y no se acercaron a dialogar o a preguntarnos, expresaron mentiras".

En ese sentido, desmintió: "No tenemos un presupuesto de 350 millones de pesos, en 2016 Timbúes tiene un presupuesto ejecutado de 212 millones de pesos y para este año 2017 de 178 millones, con el balance y presupuestos presentados en Municipios y Comunas del gobierno provincial".

Dijo que "nunca desde el gobierno nacional nadie nos apretó, sí acordamos políticas públicas con discusiones fuertes pero a favor de la Argentina y de Timbúes por eso es que desde la Comuna. Por conversaciones mantenidas con el Ministro (de Transporte, Guillermo) Dietrich derogamos el artículo 78 de la ordenanza tributaria a las barcazas que anclaban en tierras timbuenses, a favor del proceso económico y productivo que encarna el presidente (Mauricio) Macri, y lo hicimos con el voto de todos los que integramos la Comisión Comunal, inclusive con el voto de Leonel Rodríguez que por la minoría también votó por la derogación".

Añadió que "por eso iremos a la Justicia contra quién fue tesorero durante 18 meses de nuestro primer mandato y de quien es actualmente miembro por la minoría". Planteó que "quizás Rodríguez y Sánchez declararon barbaridades después de haber consumido alguna sustancia rara, pero a ambos después de las elecciones los denunciaremos penalmente".

"Gracias a esa decisión política recibimos fondos para el acceso a la autopista y la reconstrucción definitiva de la ruta 11, algo que significó reinsertarnos con el mundo, reclamado por décadas por diferentes gobiernos sin suerte, lo gramos durante nuestra gestión", concluyó.