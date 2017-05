Marucci pidió disculpas pero justificó su enojo

"Pido disculpas. Afecté a otras personas que no tienen nada que ver con este problema. Con otras palabras hubiera sido suficiente" De esta manera, el intendente Marucci se excusó por su exabrupto, pero no dejó de justificar su enojo: "Realmente este tema me causó una ira tan grande y por eso escribí lo que escribí. Lógicamente no lo hice con esa intención sobre las palabras, sino que intenté reflejar la herida, la traición y a través de eso descargar mi ira, mi enojo, mi impotencia".

"Con la provincia siempre mantuvimos buenas relaciones, firmamos cientos de convenios y por eso me hubiese gustado que me avisaran con antelación sobre la decisión" de realizar la salida ripiada de Traill hacia la ruta 34 y no hacia San Jorge.

"En cambio tuve que desayunarme con el diario del domingo sobre esta noticia y no pude contener mi enojo, ya que mi única potestad es enojarme porque no hubo posibilidad de diálogo. Ni me van a escuchar ni me van a explicar el por qué del cambio", remató