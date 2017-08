Los transportistas endurecen su protesta en Villa Mugueta

Los transportistas de Villa Mugueta endurecieron la protesta que llevan adelante frente a una cooperativa de acopios de cereales para exigirle, como ya dio cuenta LaCapital, el cumplimiento de un acuerdo por el que debería afectar únicamente camiones de la localidad al traslado de cargas de cereal.

Al no dar marcha atrás con su postura los camioneros se apostaron ayer en el ingreso a la planta que tiene en esta localidad del departamento San Lorenzo la Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz.

Según trascendió, la empresa asentó formalmente una denuncia contra los manifestantes que, asegura, impidieron el normal funcionamiento de las actividades.

"El gerente y el directorio de la cooperativa son los responsables de lo que está pasando al no respetar lo acordado y seguir en esta tesitura arbitraria y caprichosa", disparó el presidente del Centro de Transportistas de Villa Mugueta, Sergio Sierra, quien no descartó para los próximos días, de no surgir soluciones, la posibilidad de profundizar el plan de acción. El dirigente aseguró que "no hubo hasta el momento por parte de la cooperativa ningún acercamiento ni ofrecimiento tanto al centro como a la Federación de Transportadores Argentinos que integramos", tendiente a destrabar el conflicto que cambió la típica fisonomía de esta población de 2.800 habitantes.

El problema radica en que la institución que hace un tiempo se hizo cargo de la planta que perteneció a la ya desaparecida Cooperativa Agropecuaria de Villa Mugueta "violento" lo convenido al utilizar al menos un camión propio para trasportar granos a zonas portuarios, cuya tarea había aceptado circunscribir a los transportistas del pueblo que al comprobar lo sucedido no tardaron en visibilizar públicamente su malestar.

Desde la cooperativa aseguran, como publicó ayer este diario, que su decisión no dejará sin trabajo a los camioneros locales que, lejos de ceder, insisten con su planteo. "No tenemos nada que negociar ya que la que está en falta es la cooperativa al no respetar un acuerdo que, sencillamente, debe cumplir y se termina el problema", dijo Sierra.

Y en esa línea sostuvo que "pese a perder plata ya que debido al mal estado de los caminos rurales no podíamos cargar más de 10 o 12 mil kilos respetamos nuestro compromiso de trabajar en la cosecha".