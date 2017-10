Loma Alta llamó a los vecinos a pagar tasas para abonar sueldos

"Llamamos a los vecinos a que se acerquen a pagar porque en el día de la fecha no ingresó ningún pago" dijo Natalia Alderete, la presidenta comunal de Loma Alta, para justificar los inconvenientes que en la última semana convirtieron a la pequeña localidad del departamento San Jerónimo en noticia nacional. El suceso que convulsionó a la opinión pública fue la denuncia de que cerró la comuna, lo que dejó en situación de desamparo a los cinco empleados que tiene su pequeña administración: no cobraron los sueldos de septiembre.

La jefa comunal adjudicó la situación al impedimento de reunir el dinero ocasionado por el incumplimiento de los vecinos en el pago de los impuestos comunales rurales y urbanos. No es la primera vez que en una pequeña población se de este fenómeno. Los pobladores "castigan" al que pierde en las elecciones o quizás por una simple sensación de desconfianza dejan de abonar los impuestos hasta tanto asuman las nuevas autoridades.

Esto complicó el fin de ciclo de Alderete, quien deja el cargo porque la Presidencia comunal se dirimió en las Paso. En esa oportunidad se presentaron únicamente dos listas, ambas del Frente Progresista Cívico y Social, por lo que directamente se eligió entre dos postulantes. La presidenta en ejercicio buscaba mantener su gobierno , mientras que Lorena Neira de Raimondi se propuso por la facción "Un cambio real". Se impuso Neira con un total de 79 votos contra 46 de Alderete, quien finalizará su gestión el 10 de diciembre.

"No estaba entrando dinero y por eso se nos hizo imposible pagar los sueldos, comprar combustible y afrontar otros gastos", se excusó Alderete, quien desmintió que la comuna hubiera cerrado sus puertas. "No sé quién dijo eso", sostuvo, y detalló que "la secretaria está con licencia maternal y la chica que la reemplazó no se acercaba a la comuna por temor al gremio. Esto ahora se aclaró, ella está trabajando y yo me doy una vuelta a la media mañana y luego me voy a realizar trámites de la comuna. Pero nunca estuvo cerrada y menos porque no se podían pagar los sueldos", desmintió.

Llamado a los vecinos

"Hicimos un llamado para que se acerquen por los impuestos porque hasta el jueves no había ingresado ningún pago por tasa general de inmuebles y tasa rural" lo que conforma, en conjunto con la patente de vehículos, la mayor parte de la recaudación comunal.

Alderete también señaló que "ahora está ingresando algo de dinero y posiblemente para la semana próxima podrá completar los sueldos de los trabajadores" que, hasta el viernes, sólo habían recibido un adelanto de cuatro mil pesos, sobre un salario promedio de 24 mil. También dijo que la situación fue puesta en conocimiento de la Secretaría de Municipios y Comunas, y desminitó que no se haya presentado a la reunión del Ministerio de Trabajo: "De común acuerdo, pasamos la fecha de reunión para la semana próxima".

Sobre esta situación, el titular de Municipios y Comunas, Carlos Torres, indicó que "estamos a disposición para ayudar a resolver los problemas de la Comuna e incluso dialogamos con la presidenta comunal y con la que asumirá en diciembre. En ese sentido también ofrecimos ayuda para acercarle fondos. A través de la aprobación por parte de la Legislatura de la ley de obras menores, los presidentes comunales pueden solicitar fondos para afrontar gastos corrientes".

"No puede ser que una comuna esté cerrada, que no atiendan el teléfono y tampoco a la gente", dijo Torres, y añadió que "por esa razón le solicitamos a Alderete que nos mantenga informados".