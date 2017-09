Licitan bacheo en rutas del centro-oeste por mas de 60 millones de pesos

El gobernador Miguel Lifschitz presidió ayer el acto de apertura de los sobres correspondientes a la licitación pública para la reparación y bacheo de rutas provinciales en tramos ubicados en el centro-oeste de la provincia, comprendidos en seis departamentos.

El acto oficial se realizó en Club Atlético Trebolense, en la ciudad de El Trébol, en el cual se dieron a conocer las cuatro ofertas para realizar las obras que se ejecutarán en un plazo previsto de cuatro meses, con un presupuesto oficial de 60,6 millones de pesos.

"Los trabajos se realizarán en los departamentos San Martín, norte de Belgrano e Iriondo, oeste de San Jerónimo y sur de Las Colonias y Castellanos y forman parte del plan vial más importante en la historia de Santa Fe", destacó el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, Luciano Caturelli.

Los trabajos

Según informaron las autoridades, en general "se realizarán tareas de bacheo superficial para las capas dañadas en la carpeta de rodamiento de las rutas provinciales".

Explicaron que se "retirará material deteriorado y recomponiendo la superficie con concreto asfáltico en caliente".

También realizarán "bacheos de tipo profundo reciclando las capas de base con incorporación de materiales nuevos para conformar una base estable y la construcción de una carpeta de profundidad".

Además, se procederá al "saneamiento de la subrasante cuando las condiciones lo requieran según las especificaciones técnicas particulares y sellados de fisuras cuando corresponda, entre otros trabajos específicos".

Cuatro ofertas

Las empresas contratistas que presentaron ofertas fueron José Eleuterio Pitón por un monto de 66,7 millones; Pose, con una oferta de 54,9; Obring cotizó 71,5, y Laromet con una propuesta de 65,9 millones de pesos.

"No hay ámbito de acción de la provincia en la que no estemos haciendo fuertes inversiones. No solamente en obras viales, sino además en protección contra inundaciones, obras de mejoramiento urbano como saneamiento, pavimento e iluminación", dijo Lifschitz en el acto de apertura de sobres.

El gobernador agregó que "también estamos haciendo una inversión inédita en infraestructura para educación, en salud pública, en seguridad, en edificios para la Justicia".

"Priorizamos esto porque entendemos que la obra pública tiene un doble valor. Por un lado resuelve problemas, potencia el desarrollo productivo, mejora la calidad de vida de la gente, pero al mismo tiempo genera empleo, motiva al sector privado, promueve nuevas inversiones y además cambia el ánimo y la mirada de la gente porque perciben que hay un gobierno cercano que da respuestas", destacó el mandatario.