La versión policial quedó asentada en la comisaría de Puerto

La versión policial quedó asentada en el acta de procedimiento número 125, labrada el sábado 12 de agosto, a las 22.20, en la comisaría 5ª de Puerto San Martín. Allí, el oficial Sebastián G., quien reviste como personal de la Policía de Seguridad Vial con asiento en Rosario, dice que a las 21.30 se hallaba realizando un operativo de control y fiscalización vehicular, a cargo de la unidad móvil 7229, y teniendo como refuerzo a la suboficial Mariela B. y al suboficial Walter M.

El oficial dice que "detienen una pick up" que "al acercarse la suboficial a solicitarle documentación se da a la fuga", emprenden una "persecución" y que el vehículo finalmente "se detiene sobre la banquina". En el acta admite que el conductor le manifiesta que "no podía bajar el vidrio porque no funciona, por lo que abre la puerta del chofer", y que "al mismo instante se acercó el suboficial por la puerta del acompañante volviendo a solicitar documentación", pero que el conductor "se niega a entregarla, insultando al personal policial".

También dice que los forcejeos con el matrimonio se deben a que intentaban preservar su integridad física ya que la mujer había descendido de la camioneta y comenzó a filmar, parándose en medio de la calzada. Al ver que su mujer era maniatada por el policía, su marido intenta liberarla comenzando la lucha con el otro efectivo.

En el acta policial se asegura que "se solicita a Base Baigorria la presencia del superior en turno" quien "llega al lugar, entrevista al conductor y ordena trasladar todo el procedimiento a la sede de la comisaría 5ª de Puerto San Martín". Desde allí, se da parte al fiscal Carlos Ledesma y en base a los dichos del policía ordena formar causa contra Juan Pablo por "atentado y resistencia a la autoridad", se lo libere de inmediato y se le restituya el vehículo.

También consta que intervino una médica policial de la URXVII quien no constató lesiones visibles en el hombre y "enrojecimiento de ambas muñecas" en la mujer.