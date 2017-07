"La narcocriminalidad tomó por sorpresa al socialismo", dijo Rodenas

La precandidata a diputada nacional por el Nuevo Espacio Santafesino y ex jueza Alejandra Rodenas visitó Villa Gobernador Gálvez, donde recibió el acompañamiento de referentes sindicales, empresarios, comerciantes y vecinos. Allí abordó uno de los temas que más preocupan: la narcocriminalidad y las economías delictivas que se van asociadas a ésta.

Rodenas recorrió las calles de la ciudad y mantuvo reuniones con los sindicatos de confiteros, de la carne, pasteleros y metalúrgicos de la localidad. "El movimiento sindical argentino, y en particular en la provincia de Santa Fe, nunca se rindió", dijo la ex jueza en un moderno auditorio del gremio de los confiteros. Y agregó: "Cómo no voy respetar al movimiento sindical, si mi abuelo fue maquinista ferroviario y mi padre se inició en su carrera política perteneciendo a la unión ferroviaria".

Rodenas relató cómo fue su llegada a la política y compartió su preocupación por el presente que vive el país, con un modelo neoliberal que perjudica principalmente a los trabajadores. "El rol de las organizaciones sindicales es estar cerca de los que menos tienen y de los que necesitan. Durante mi recorrido por la provincia veo que el movimiento sindical está al lado de la gente" dijo la precandidata a diputada nacional.

En la vecinal "Intendente Andreu", Rodenas, recibió el apoyo de los militantes. "Conozco mucho la realidad de Villa Gobernador Gálvez, de su proceso narcocriminal y sé cuáles son esas economías delictivas que han atravesado la ciudad", dijo frente a un local colmado de asistentes.

Muchas de las preguntas que le realizaron estuvieron centradas en su trayectoria de lucha contra las bandas narcocriminales que asolaron el sur de Rosario y la propia Villa Gobernador Gálvez. Ante una consulta sobre si consideraba que había un "narcosocialismo", aseveró: "No creo en esa calificación, eso lo inventaron en Buenos Aires y me parece injusto. Lo que sí creo es que la narcocriminalidad tomó por sorpresa al socialismo, y eso le imposibilitó encontrar respuestas adecuadas".

Con empresarios

Luego, Rodenas, estuvo en la Asociación de Comercio e Industria, entidad que nuclea a pequeños y medianos empresarios de la ciudad y localidades vecinas. Allí conversó con el director, Cristian Mazzini, y con miembros de la comisión directiva.

"Recibimos quejas de las industrias y de los comercios por varios motivos. Desde la falta de ventas hasta el aumento de los costos, y no nos referimos al aumento del costo laboral sino al aumento impositivo y de los servicios" dijo Mazzini, quien junto a los miembros de la comisión manifestaron su preocupación por la realidad social que presenta la ciudad y la problemática de la inseguridad. "No existe voluntad política y hace falta una mesa de diálogo para resolver el problema" respondió al respecto Rodenas.