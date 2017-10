La Justicia investigará a ex jefe comunal por delitos contra la administración

Las autoridades de la comuna de Timbúes presentaron en el Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo una denuncia contra el ex jefe comunal Néstor Sánchez y demás integrantes de aquella comisión por distintas irregularidades detectadas que podrían encuadrarse en los delitos de "asociación ilícita, abuso de autoridad, prevaricato, incumplimiento de los deberes del funcionario público y peculado".

Así lo hizo saber el actual jefe comunal, Amaro González, acompañado por los miembros de la comisión más una escribana y la secretaría administrativa. González reveló que el pedido de investigación alcanza también a Hugo Yus, César Passini, Ana María Fiorenza, Vignolo y Teresa Sagastizaba, entre otros miembros de aquella comisión.

El pedido efectuado ante Fiscalía se debe primordialmente a que se recuperaron dos libros que se habían "extraviado" en febrero del 2009 con documentación muy valiosa de la vida administrativa de aquellos años de la comuna (libros de actas, resoluciones y ordenanzas).

Según los profesionales que presentaron la denuncia judicial, en los libros hallados se puede ver decenas de páginas en blanco de unos dos años de gestión de Sánchez y el resto de esa comisión, y el llamado a licitación del 21 de marzo del 2007 para la compra de un camión en la suma de 49 mil pesos, vehículo que "nunca existió en el inventario de la comuna y ningún funcionario o trabajador sabe de su existencia". Además, se detectó la venta de terrenos "a precios irrisorios, loteos que se adquirían en subasta y luego no se abonaban dejando desprotegida legalmente a familias enteras", además de "un espacio público en barrio Lópolo que aparentemente fue comercializado siendo un bien de la comuna".

Otro hecho grave detectado en los libros de esa época es que, a decir de las autoridades, "no hay registrada firma del jefe comunal y demás integrantes, lo que significa que ningún acto de esos años tiene las garantías legales. Una empleada comunal como Marilyn Yus cobraba además como integrante de la comuna", con lo cual, dijeron, "vamos a reclamar que devuelva todo ese dinero mal atesorado".

Estas son algunas cuestiones que se consideraron para la acción judicial por los presuntos delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, prevaricato, incumplimiento de los deberes del funcionario público y peculado a Sánchez y e integrantes de la comisión que encabezó.

González advirtió que ante la seriedad y gravedad de los presuntos delitos, en la denuncia judicial se adosaron 34 denuncias contra esa comisión comunal. Y enfatizó: "Denunciamos cada uno de los actos de gobierno que entendemos se hayan cometido en forma irregular, nos avergüenza lo que encontramos y lo que no en estos dos libros. La Justicia deberá determinar quién se quedó con un camión que no aparece por ningún lado, con terrenos sin respaldo jurídico, con plazas comercializadas, vamos por la verdad y la justicia, porque los timbuenses no merecemos este tipo de atropello".