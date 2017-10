La joven que cayó al vacío en un hotel de Casilda ahora dice que la tiraron

Sorpresivamente, y a pocos días de que la Justicia archivara la causa por su resonante caso, Agustina Rodríguez, la ex novia del empresario y concejal de Casilda Hugo Racca que el 21 de septiembre del año pasado cayó de a terraza balcón de un hotel, salió a decir públicamente que la "tiró", aparentemente, una tercera persona que aquella noche estaba en la habitación.

Tal como lo publicó LaCapital el martes pasado, la Justicia archivó las actuaciones en torno al conmocionante caso de la joven que hace un año casi pierde la vida tras caer al vacío desde un balcón del segundo piso de un hotel céntrico de Casilda.

La investigación llevada adelante por la fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación de Casilda, Lorena Aronne, n corroboró la hipótesis inicial de que Agustina Rodríguez intentó suicidarse

Pero luego de esta publicación, la joven inició un raid por los medios locales, acompañada por una hermana, en el que contó una verdad distinta a la que terminó concluyendo la Justicia.

"Ahora me siento con ganas de ir a declarar, lo hice en febrero de este año acompañada de mi mamá, pero en ese momento yo no estaba en condiciones", contó.

A partir de estas nuevas declaraciones, desde el Ministerio Público de la Acusación de Casilda volverán a citar a la joven para que brinde su versión de los hechos, aunque una eventual reapertura de las investigaciones debería ser ordenada por el fiscal general (ver nota aparte).

"No me tiré"

"Yo no me tiré, yo llegué al lugar y me encontré en una situación vergonzosa, veníamos mal (con su ex novio, de 60 años y dueño del hotel donde ocurrió el hecho), discutíamos, él me hacía pedirle disculpas a todo el mundo. ¿Qué piba de 19 años se va a tirar por un tipo? Yo nunca me tiraría por un tipo. A mí me tiraron", acusó. Y contó que en aquél momento había una tercera persona en el lugar del hecho, quien habría tenido una actuación decisiva en el episodio que terminó en su caída..

Respecto al aporte de una testigo que dijo haberla visto caer sola, la acusó de "loquita", y especuló con que "este tipo (por Racca) le pagó".

En una entrevista con el Equipo de la Mañana, de radio Casilda, Agustina, quien está en proceso de rehabilitación luego del episodio que la tuvo como víctima (al caer de un patio balcón del hotel Cuatro Plazas) afirmó que Racca llegó a la Fiscalía "con una chequera", y vinculó eso a un presunto intento de soborno.

Luego dijo que en ese episodio, en el que Racca habría denunciado la pérdida de un cheque, ella estaba "en rehabilitación".

Las acusaciones de la joven involucraron también a su madre, quien, según ella, la acompañó en febrero a declarar ante la Justicia y la convenció de que dijera que había tomado "pastillas tranquilizantes, y en ningún momento yo consumí ninguna pastilla"

Igualmente, confesó que no declaró lo que ahora dice que ocurrió aquel 21 de septiembre porque no se acordaba. "Hace poco que me acordé de lo que pasó", dijo.

Entre las pruebas recolectadas en la investigación había una cámara que registró los últimos momentos de su caída. Aunque desconoce esta prueba, la joven de 20 años dijo que también hay registro de la aparición en la escena de "la misma persona" que estaba en la habitación.

"Quería terminar con él"

"Yo hacía rato que quería terminar con él (en referencia al empresario casildense), me había gorreado cuando yo estaba en Pujato, se había enfiestado con unas minitas, y conmigo hacía tiempo que no mantenía relaciones sexuales", relató.

Luego contó que Racca la llamó aquél día para que fuera al hotel, donde lo encontró "con un hombre". Aseguró que discutieron y que la otra persona la sacó del lugar, la llevó a la terraza de la habitación y la arrojó.

Agustina está en rehabilitación. Todavía tiene dificultades para caminar y para expresarse verbalmente, está con tratamiento fonoaudiológico. Y como ya lo publicó este diario, la Fiscalía solicitó al equipo interdisciplinario de Acción Social del municipio para que tome intervención y brinde contención psicológica al advertir "la extrema vulnerabilidad" de Agustina.

Ahora, la joven dice que recuerda lo que ocurrió, asegura que está dispuesta a prestar declaración y que quisiera que se reabriera la causa.

la joven. Agustina salió a dar su versión de los hechos en los medios, entre ellos en una entrevista en radio Casilda.