La falta de agua, como agravante de la acción

La resolución señala la dificultad para acceder al agua o la carencia de ella, todo lo cual "refuerza aún más la conclusión de que los organizadores sabían que circularía ese tipo de drogas, potenciando la venta de agua en las barras para obtener mayor rédito o lucro directo de eso". En ese sentido, hicieron hincapié en que "los responsables no podían ignorar que en el tipo de eventos que estaban organizando es frecuente el consumo de estupefacientes. Así lo resaltaron quienes asistieron, sumado a que además no había pasado mucho tiempo desde que ocurrió el trágico suceso en la fiesta Time Warp en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que motivó un amplio debate en distintos sectores de la sociedad y que generó que se intensificarán los controles cuando se organizaban este tipo de encuentros, al punto que en algunos sitios se prohibieron definitivamente —como casualmente pasó en Arroyo Seco— lo que los imputados no podían desconocer ya que se dedicaban a eso y tenían un vínculo comercial de larga data con Punta Stage".

Respecto al rol de Gómez los camaristas consideraron que "la actuación del encartado no se corresponde con la de un mero «empleado», e incluso si lo hubiera sido, su accionar esa noche lo muestra con una actitud comprometida, colaborando con la organización, sumado a que asistió a la fiesta, e incluso como vimos firmó el acta que labró el inspector municipal que fue a controlarla".