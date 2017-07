"La AGN estuvo cinco días auditando todas las cuentas del municipio"

"Son todas inexactitudes. ¿Cómo va a venir esa plata para una biblioteca? Tendríamos la biblioteca de Alejandría con los papiros adentro. Tuvimos a la Auditoría General de la Nación cinco días revisando todas las cuentas del municipio. El es segundo candidato a concejal de otro en actividad, ¿por qué no lo dijeron antes? Estamos en campaña electoral pero los votos hay que ganarlos de otra manera".

Así respondió el intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, a las aseveraciones del radical Mariano Secondo, hijo del ex jefe municipal Alfredo Secondo, quien dijo que a esa ciudad llegaron fondos millonarios para usos inexistentes, como 214 millones de pesos para bibliotecas.

Este flujo de fondos habría ocurrido, según la denuncia en los medios hecha por el dirigente opositor, a partir de la posición del ex intendente local Alejandro Ramos como secretario de Transporte de la Nación durante el gobierno kirchnerista.

"Tuvimos durante cinco días a la Auditoría General de la Nación (AGN) hace seis meses, que auditaron todo el municipio en general porque eso de lo que habla Secondo no existe", aseveró Maglia en diálogo con LaCapital.

En ese sentido, razonó que "todas las obras que han venido y están viniendo están auditadas, el gobierno nacional nos sigue mandando los fondos que faltan en función de los avances de obra, y no tuvimos ningún problema, a pesar de que nosotros somos justicialistas y ellos son del gobierno de Cambiemos".

El sainete vino a colación del procesamiento de Ramos, hoy diputado nacional, junto a su par y ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros ex funcionarios, dictado por el juez Claudio Bonadío. La imputación que le hace el magistrado federal es por presuntas irregularidades en el otorgamiento de subsidios a empresas de transporte de pasajeros en colectivos.

Al conocerse esta noticia, Secondo denunció a través de los medios de comunicación que entre los años 2012 y 2015 llegaron a la Municipalidad de Granadero Baigorria 600 millones de pesos, con asignaciones insólitas como 214 millones para el fomento y apoyo económico a bibliotecas populares, y asegura que esos datos le fueron suministrados poco después de mantener una reunión en octubre de 2014 con el entonces titular de la AGN Leandro Despuy.

Secondo no aclaró si los hechos que denuncia tienen relación con el procesamiento dictado por Bonadío a Ramos, aunque a la vista no habría puntos de contacto.

Campaña sucia

"Esto no es así, —respondió Maglia— es penoso porque se confunde a la gente. ¿A qué terreno quieren llevar la competencia política? Es inexacto. Todo es por la proximidad de las elecciones, pero además no es verdad".

El intendente apuntó que Secondo "forma parte ahora de una lista donde está de segundo (candidato a edil) de uno que renueva (mandato) —Guillermo Da Ponte, de la Coalición Cívica-ARI—, este sistema (democrático) uno lo tiene que cuidar, porque yo existo políticamente porque existe el adversario, pero decir cosas que no son, no corresponde".

Y desafió a "que lo denuncie si él cree que es así, pero que no le saque las plumas a la gallina porque después no se las podés volver a poner", en alusión a los efectos de una campaña sucia. "La competencia electoral tiene que ser sobre qué se le ofrece al vecino, y esperaremos a las urnas, si nos toca perder nos vamos y si a ellos les toca perder no accederán a ciertos lugares", consideró.

Maglia sí confirmó que son enviados a Granadero Baigorria fondos nacionales para obras, tanto durante la gestión kirchnerista como ahora mismo con Mauricio Macri en la Casa Rosada. "Está la obra de la estación transformadora de energía que a plata de hoy está a más de 500 millones de pesos, pero que es para Rosario e Ibarlucea también, teníamos muchas obras sin terminar pero cuando se reiniciaron las remesas de fondos pudimos terminar como el Politécnico", ejemplificó, y planteó: "El gobierno actual nos trata bien después de todos los controles que nos hicieron".

El mandatario insistió en que Secondo "busca notoriedad, y fíjense que lo consiguió, uno pega un grito, dice una barbaridad y después la gente descree del sistema democrático, yo ya estaría preso si hubiese ocurrido lo que dice", y enfatizó que "no hay ningún trámite judicial que lo denuncie, todos los balances se aprueban por el Concejo donde uno de los ediles es una persona afín a él".

"Que vaya a la Justicia"

"Por eso me molesta mucho que hagan este tipo de declaraciones porque no tienen respaldo. Que vaya y haga la denuncia. Todo esto está avalado por la contadora general, qué se cree que te mandan la plata? no tenemos el libre albedrío, tenemos una Municipalidad ordenada", aseveró con fastidio.

En cuanto a los fondos que fueron asignados a Granadero Baigorria a partir de la afinidad política de Ramos con el gobierno K, Maglia, hoy distanciado de ese sector del justicialismo, consideró que "el ciudadano de Baigorria tiene que estar agradecido, que vaya Secondo a decirle a los vecinos que lamenta eso, Alejandro siempre que pudo gestionar obras para la ciudad lo hizo, no es delito".