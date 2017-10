Investigan un presunto hecho de acoso sexual en un ómnibus interurbano

Una joven oriunda de Maciel viajaba en un colectivo interurbano de Rosario a Coronda, el sábado por la mañana, cuando a la altura de Oliveros sintió que comenzaron a tocarla. Reaccionó a los gritos, empujó al hombre que se había sentado a su lado pero, según su testimonio, ni los pasajeros ni el chofer le brindaron ayuda. El hombre quedó detenido unas horas y recuperó la libertad, pero le abrieron una causa judicial que se caratuló como "abuso sexual simple".

Luján Stangaferro tiene 19 años, y el sábado a las 10.30 salió de la terminal de Rosario hacia Coronda en una línea interurbana que recorre la ruta 11. Según relata, entre dormida sintió un roce en una de sus piernas, miró y encontró a un hombre sentado a su lado, creyó que era casual. Pero cuando volvió a cerrar los ojos el hombre habría intensificado su acción. "Reaccioné empujándolo, y gritándole cosas. Pero nadie se acercó a ayudarme", se quejó.

Todavía conmocionada por lo sucedido, la joven contó el episodio a LaCapital: "El colectivero preguntó qué pasó, le dije ese hombre me estaba manoseando, que me estaba tocando, pero siguió el trayecto". Suma además que el pasaje estaba prácticamente completo y pese a lo vivido "nadie se acercó" a ayudarla.

Luego del episodio, el hombre se habría reubicado unos asientos más atrás, y Luján lo recuerda riéndose de una manera burlona. Con lágrimas en los ojos y todavía conmocionada por lo vivido explicó: "Llame al 101 y lo detuvieron en San Fabián. El hombre se resistió en todo momento". Allí realizó la correspondiente denuncia y fue derivada al área de la Mujer de Coronda.

Lo llamativo, de acuerdo a la experiencia de Luján, es que al momento de detenerse el conductor habría identificado al presunto agresor: "En San Fabián el chofer señaló quien era el hombre, pero después siguió su trayecto. Nadie se bajó". Se quedaron como testigos dos vecinos de la localidad que bajaron en el sitio donde la policía interceptó al ómnibus.

El hombre señalado tiene 58 años y es oriundo de Granadero Baigorria. El sábado quedó detenido a disposición del Ministerio Público de la Acusación en una causa caratulada como "abuso sexual simple". Las actuaciones están a cargo del área de investigación de violencia de género, sexual y familia de Coronda.

"Estoy mal por lo que sucedió, mi gran indignación es que nadie me ayudó. Mientras sigamos mirando hacia otro lado y no prestemos ayuda van a seguir pasando estas cosas", reflexionó la chica con la voz entre nerviosa y cortada por la tristeza.

A la Justicia

El suceso se dio geográficamente entre Oliveros y Maciel, en consecuencia la Fiscalía de San Lorenzo intervino, a través de Leandro Lucente. Quien en diálogo con LaCapital explicó que "la chica iba viajando en el colectivo, la habrían manoseado, reacciona y empieza a los gritos. El colectivo lo terminan parando en San Fabián, allí le toman la denuncia y detienen al sujeto".

Sobre los pasos a seguir, el fiscal continuó: "Ahora corresponde identificar al chofer y si hay manera de determinar parte del pasaje". Pero fue contundente: "Hay que ver si hay elementos para llamar a imputativa a esta persona, para que no quede palabra contra palabra. Hace falta un testigo que corrobore los dichos de la víctima".

Hasta el momento es considerado como un "abuso sexual simple". "Es un hecho que no reviste gravedad", aclaró el fiscal. Significa que, de acuerdo a la tipificación, el hombre no tendría pena de prisión efectiva. Lucente, indicó que "de no tener antecedentes es una pena condicional". Al tiempo que confirmó que "desde la implementación del nuevo sistema penal, en la órbita del Distrito Judicial 12 de San Lorenzo no hubo un caso similar juzgado".

Como adicional se evalúa la posibilidad de que el hombre tenga una discapacidad: "Aparentemente es una persona que tendría un problema de epilepsia. Hay que determinarlo con un médico", detalló el funcionario.

Contrapunto

Desde la empresa de transporte interurbano Tata Rápido —en una de sus unidades se dio el hecho—, al ser consultados por lo sucedido se mostraron preocupados. La gerenta Lilián Garnicas confirmó que se tomaron cartas en el asunto tanto de manera interna como externa.

Asimismo manifestó su disconformidad con el señalamiento a la empresa ante la no actuación del chofer a cargo, quien por el momento cuenta con un sumario interno. "Se tomaron las medidas necesarias", enfatizó la directiva.

Al respecto, hay versiones contrapuestas sobre el aviso de la joven víctima del acoso al conductor, inclusive por el protocolo de actuación interno ante estos casos. Aclararon además, que el hombre de Granadero Baigorria viajaba bajo el beneficio del pasaje gratis por portar su carnet de discapacidad.

Fabrina Donato

laregion@lacapital.com.ar

La Capital