Inauguraron un nuevo jardín maternal en Murphy

Se inauguró en Murphy el jardín maternal "Norma Lilian Caffa", que atenderá las necesidades educativas de niños de entre 45 días a 3 años de edad. Alrededor de 6 millones de pesos invirtió la comunidad de esa localidad para la construcción que cuenta con una superficie de más de 500 metros cuadrados, y que incluye sanitarios para distintas edades, salón de usos múltiples, sala de lactancia, oficina, cocina y áreas de apoyo. La obra es uno de los edificios escolares más modernos del sur santafesino.

El jardín contará con sala de lactantes y otras para niños de dos y tres años. Apuntará a acompañar el desarrollo de los niños desde la primera infancia, mediante un trabajo interdisciplinario del que forman parte profesionales de distintas áreas.

Del acto de apertura participaron el actual presidente comunal, Marcelo Camussoni, y el ex mandatario y médico del pueblo Eduardo Filippetti.

Merecido homenaje

El nuevo establecimiento se llama Norma Lilian Caffa, maestra y directora en el Jardín de Infantes Nº56 "Del Roble".

"Me resulta un poco difícil hablar en estos momentos porque yo les dije a todos que se entrecruzan muchos sentimientos, yo soy una de las personas que toda mi vida soñé con hacer lo que hice, y es un privilegio que no todo el mundo puede darse. Pienso que soy una agradecida a Dios por haber tenido siempre este trabajo, y sobre todo aquí en esta querida localidad en la que nací, crecí, forme mi familia y descansare algún día", dijo Caffa durante el acto. Agregó que "nobleza obliga y debo agradecer el hecho de que hayan pensado en mí para hacerme este reconocimiento, que no lo merezco, no hice más que cumplir mi sueño, con una vocación y cumplir con el deber, agradezco a esta Comuna de Murphy que haya pensado en esta distinción".

Por su parte, el presidente comunal Camussoni señaló que "vivimos un tiempo de apertura, de renacer, de volver a compartir juntos esta inauguración del Jardín Maternal Norma Lilian Caffa, proyecto largamente anhelado y esperado, fruto de dos administraciones, la del gobierno anterior y la actual. Esto demuestra que todo se puede lograr cuando hay respeto, compromiso para el que espera por sobre todas las cosas. Las etapas se cumplen, las personas pasan, pero las obras quedan, nos pertenecen a todos. Si hay capacidad de trabajo colectivo se vence al individualismo".