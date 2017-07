Inauguraron en San Jorge la ampliación de un centro de salud

La ciudad de San Jorge celebró la inauguración de la obra de ampliación del Centro de Salud "10 de junio" de barrio Guadalupe, un anexo del Samco San Jorge que fue habilitado hace poco más de dos años en un espacio reducido para brindar asistencia a los vecinos y, a poco de funcionar, vio superada su capacidad por la gran cantidad de afluencia de pacientes.

Desde entonces, a través de un acuerdo formalizado entre el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de San Jorge y el gobierno de Santa Fe -gestores de la iniciativa- aunaron esfuerzos para ampliar las instalaciones, las que fueron presentadas en sociedad con un festival popular presidido por el ministro de Salud de la provincia, Miguel González.

"Poner en marcha un centro de salud es un hecho impresionante", dijo González durante su exposición realizada durante la inauguración, y agregó que "es la comprensión de que con el Estado sólo no alcanza. Esto resume la idea de que es necesario que lo importante sea que se encuentren las instituciones, la gente, los vecinos y podamos pensar que la salud es un hecho social y colectivo que va mucho más allá de las tareas que hacen los trabajadores del área".

Por su parte, el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Gobierno, Luciano Caturelli, quien tuvo a su cargo la gestión y el desarrollo del convenio entre la provincia y los trabajadores de la carne, consideró que "después de dos años estamos reabriendo un espacio nuevo, en un barrio de trabajadores de la principal industria de la ciudad. Son ellos quienes mueven y sustentan la economía primaria de San Jorge, y merecen un acceso a la salud en el lugar que habitan. Esta es una conquista colectiva, y la gente del barrio tiene que apropiarse de este lugar, cuidarlo, colaborar y sentirlo como un logro propio".

Para el secretario general del Sindicato de la Carne, Claudio Blanch, "los gremios no sólo existen para defender a los trabajadores de las arbitrariedades de la patronal. Sino que, los sindicatos del siglo XXI participan activamente de las propuestas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Este no es en un hecho menor. Ya lo hicimos en la parte educativa, también en un trabajo conjunto con la provincia, otorgándole la posibilidad a los trabajadores de terminar la escuela secundaria. Ahora, convencidos de que cuidar de la salud es fundamental para las personas, trabajamos para poder lograr este centro de salud. Este hecho no indica que el destino no es pura casualidad, es la suma de esfuerzos y anhelos compartidos".

La historia

A poco de inaugurado, el centro de salud se planteó la necesidad de ampliar el espacio y servicios que se prestan ante la enorme cantidad de gente de toda la zona que concurría en busca de asistencia.

Empezó a funcionar en abril de 2015 gracias a un convenio firmado entre el gobierno de Santa Fe y el Sindicato de la Carne. La capacidad física era muy reducida y no permitía tener las comodidades necesarias para prestar un buen servicio. Por esa razón se planteó ampliar las instalaciones a una construcción aledaña.

De esta forma, a partir de ahora es posible triplicar la capacidad de atención del centro de salud —recibía a unas 300 personas por semana— y mejorar las condiciones para recibir a los vecinos.

Desde ahora el servicio de psicología, atención médica y odontológica se podrán prestar en forma simultánea, al tiempo que se podrán anexar más beneficios para los pacientes.

Desde allí parten además misiones extramuros en las que los profesionales relevan enfermedades de familias del barrio y a partir de los resultados obtenidos se elaboran otras actividades relacionadas a las problemáticas detectadas.

Además como complemento, las instalaciones se utilizan para las prácticas de los alumnos de la carrera de enfermería que se dicta en la ciudad y los profesionales que atienden en el centro de salud concurren a dar diferentes charlas sobre prevención de la salud en las escuelas locales. También participan de diversos talleres coordinados junto a otras instituciones sanjorgenses.