Fuerte respaldo a la candidatura de Rodenas en el Cordón Industrial

En el marco de la presentación de la lista a concejales del Nuevo Espacio Santafesino (NES) en Puerto San Martín, encabezada por Carlos Marinucci, la precandidata a diputada nacional por el sector, la ex jueza penal Alejandra Rodenas, recibió el apoyo del senador departamental Armando Traferri y del intendente Carlos De Grandis.

Traferri destacó la figura de la candidata: "Queremos diputados nacionales que nos representen, y en la figura de Alejandra Rodenas vemos a la persona que sintetiza las necesidades que tienen las comunas y los municipios de esta provincia. Su trayectoria en la Justicia nos dio muestra de su coraje, ¿qué otro concepto puede describir a quien mandó a prisión a narcocriminales peligrosos, como lo hizo Alejandra?", preguntó el senador, y destacó que la ex magistrada y hoy precandidata "no sólo aceptó el desafío que le propuso el Nuevo Espacio, sino que lo hizo sin red, porque renunció al cargo de jueza, no especuló con una licencia, se jugó por este proyecto político. Hacía mucho tiempo que no veíamos un gesto de tamaña generosidad en la política santafesina".

Al momento de referirse a la construcción que está realizando el NES, Rodenas aseguró: "Si algo nos caracteriza es la amplitud de criterios y de miradas. Sabemos que para revertir estas políticas de ajuste hace falta un movimiento inclusivo de todos aquellos sectores que quieran tener trabajo argentino, industria nacional, mercado interno y educación e investigación pública".

En el cierre del acto, el intendente Carlos De Grandis se refirió a las actitudes de otros dirigentes nacionales: "Hubo candidatos a quienes en otros lugares le tiraban huevos, y acá, en Puerto San Martín, le tiraban flores. Sin embargo, no le abrieron una sola puerta a esta localidad".

Y al referirse a la precandidata a diputada nacional, De Grandis coincidió con el senador Traferri: "Hoy en día, cuando la política es tan cuestionada, hay gente que todavía tiene valores. Creo que la ex jueza es una de ellas, alguien a quien no le tembló el pulso para desarmar una banda tan peligrosa", en referencia a la resonada causa de Los Monos.

En Granadero Baigorria

Rodenas compartió también una cena en la Agrupación Gaucha La Tacuara, de Granadero Baigorria, junto con el intendente local, Adrián Maglia, el candidato a concejal Mario Rosales y cientos de militantes que colmaron las instalaciones.

"Hace un mes que renuncié a mi cargo de jueza. Y es sorprendente que ahora, en campaña, me encuentre con mujeres que me dicen que seguían mi actividad judicial desde la prensa y que tienen notas periodísticas de las detenciones pegadas en sus paredes, porque se identificaron con esa jueza que se animó a enfrentar a quienes habían instalado el temor en sus barrios", contó en el encuentro.

Además, la precandidata a diputada nacional compartió la experiencia que le está dejando este recorrido por toda la provincia: "Vengo de visitar distintos territorios provinciales, algunos más pobres que esta próspera zona de la provincia de Santa Fe, y la gente la está empezando a pasar muy mal".

Finalmente, Rodenas, dejó en claro que: "cada día es más terrible el desprecio del gobierno por los trabajadores, vamos a revertir la concepción de las políticas que asumen al trabajo como costo laboral y vamos a recuperar al trabajo como valor social y familiar".