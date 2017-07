Exigen a Pami que reabra las negociaciones con un sanatorio

La crítica y aún no resuelta situación por la que atraviesan los 9 mil afiliados de Pami en Firmat, y su zona de influencia, pareciera tener una sola salida: que la obra social reabra "una mesa de diálogo" para intentar convencer de que se reincorpore al sistema el sanatorio de esta ciudad que dejó de atender el 1º de junio por no estar de acuerdo con el nuevo contrato prestacional. Si bien Sanatorio Firmat ya dio por finalizada hace un tiempo "toda tratativa en relación a la pretendida revinculación con el Pami", los abuelos no pierden las esperanzas de que las partes retomen las frustradas negociaciones.

Al menos esa fue la sensación que dejó una asamblea de jubilados autoconvocados desarrollada en el Galpón del Pueblo, y donde además estuvieron presentes autoridades políticas locales y legisladores provinciales y nacionales, como la senadora oriunda de Firmat, María de los Angeles Sacnun, quien ya requirió al titular del Pami, Sergio Cassinotti, que tome cartas en el asunto. (Ver aparte)

La movida se suma a otras acciones en busca de respuestas aún insatisfechas aunque ésta última convocatoria tuvo como particularidad, además de haber contado con un buen marco de asistentes a diferencia de las anteriores, que derivó en la confección de un petitorio que será entregado a las autoridades de Pami para reclamar que retome las conversaciones con el mencionado sanatorio para sortear diferencias y llegar a un entendimiento.

Aunque la obra social ya definió un nuevo esquema a instancias de convenios con otros prestadores locales y la zona no logró satisfacer las expectativas.

Si bien lo que respecta al primer nivel de salud en materia de estudios y consultas de especialidades fue cubierto con clínicas locales a lo que suma la atención medica de cabecera, que nunca estuvo en riesgo, el principal problema para los afiliados firmatenses a Pami sigue siendo el servicio de internación que antes tenían en su ciudad y ahora es prestado por sanatorios venadenses a los que deben ser trasladados, lo que "además de resultar una incomodidad implica mayores gastos para los familiares de los internados".

En tanto las urgencias siguen siendo absorbidas por el Hospital General San Martín de Firmat que luego deriva a los pacientes al establecimiento que corresponda.

De no obtener una respuesta positiva al planteo los jubilados están dispuestos a conformar una comitiva para desembarcar en Pami central para hacer oír su demanda.

El intendente, Leonel Maximino, junto a representantes de jubilados, fueron recibidos por el recientemente designado interventor de la UGL -IX Pami Rosario — del que depende Firmat y su zona de influencia— Diego Villalvilla, a quien le expresaron "las necesidades de los afiliados y los inconvenientes que padecen".

Sacnun reclamó soluciones a Pami

"Delo por hecho, no bajamos los brazos con ese prestador y buscamos todas las alternativas posibles" para intentar llegar a un acuerdo. Con esa frase el director del Pami respondió a la legisladora nacional y vecina de Firmat, María de los Angeles Sacnun, al requerirle que "se ponga al frente" de la situación para que se reabra las negociaciones con el Sanatorio Firmat para lograr que vuelva a prestar servicio a los afiliados de esta ciudad y la zona. El funcionario asumió el compromiso en una reunión en el Senado de la Nación.