Estiman que en 30 días estará el peritaje final por la tragedia de Monticas

El fiscal Walter Jurado, que investiga el choque frontal entre los dos ómnibus de la empresa Monticas en la ruta 33, estimó que "en un plazo máximo de 30 días" estará en condiciones de tener el informe final de los peritajes realizados al neumático que estalló en uno de los colectivos y causó la tragedia, que dejó 13 muertos y más de 30 heridos.

"Está determinado que el accidente fue por la explosión de un neumático, pero los peritos nos dijeron que hagamos otra pericia con ingenieros especialistas en caucho", señaló el fiscal.

Una hipótesis de la investigación es que el estallido pudo deberse a "una falla de fábrica en la composición química del neumático", pero "hasta que la perito no me entregue el informe no lo voy a saber", explicó.Jurado dijo que en la provincia encontraron "un solo experto, que es una mujer, que está designada en la causa y ya comenzó a trabajar. Para los primeros días después de la feria judicial vamos a tener el informe completo", indicó.

El pasado 24 de febrero dos ómnibus de la empresa Monticas chocaron de frente sobre la ruta nacional 33, entre las localidades santafesinas de Pérez y Zavalla, dejando como saldo 13 pasajeros fallecidos y más de 30 heridos.

A raíz de la tragedia, el 1 de marzo el gobierno de Santa Fe decretó la caducidad de los permisos de carácter provincial autorizados a Monticas y dos días después la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) dispuso la paralización de la totalidad de los servicio de transporte nacionales de la empresa.

La CNRT fundamentó la medida en "incumplimientos de servicios y horarios, uso de unidades no matriculadas y problemas de funcionamiento de las unidades en cuanto a confort y estado general" de los vehículos.