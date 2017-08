Equipan al hospital de Firmat y buscan salida a la crisis con Pami

El Hospital General San Martín de Firmat incorporó tecnología que mejorará su calidad prestacional destinada a pacientes de la ciudad y la zona. Se trata de una torre de vídeo de laparoscopía que el efector público recibió de manos del ministro provincial de Salud, Miguel González, quien además se reunió con jubilados de esta localidad del para tratar la compleja situación que atraviesan las afiliados a Pami en materia atención.

"Es un equipo de primera línea y de alta resolución para resolver problemas quirúrgicos", destacó el funcionario, y aseguró que con esta incorporación se "jerarquizará la tarea de este hospital de segundo nivel de atención dando respuesta a más situaciones de salud para que los frimatenses no migren a otras localidades".

Tras el acto de entrega del equipamiento, González, acompañado del intendente Leonel Maximino, acudió a una reunión solicitada por el grupo de jubilados autoconvocados de Firmat, que está movilizado en busca de soluciones al problema de atención prestacional que padecen los 9 mil afiliados que tiene Pami en esta ciudad y la zona desde que un sanatorio local que ya cerró todo tipo de negociación quedó afuera del sistema al no estar de acuerdo con el nuevo contrato ofrecido por la obra social.

Si bien para hacer frente a la situación se suscribieron contratos con otros efectores lo hecho no satisfizo las expectativas, especialmente de los jubilados firmatenses cuyo mayor malestar fue haber perdido el servicio de atención que antes brindaba el establecimiento privado de salud que ya no forma parte del esquema, por lo que ahora deben trasladarse a Venado Tuerto. "Vamos a tratar de armar una mesa de trabajo para palear esta situación que no la generó el Ministerio de Salud, sino una decisión de Pami al modificar un convenio con una empresa con la que no se pusieron de acuerdo", explicó González tras el encuentro desarrollado en Salón de Iglesia Nuestra Señora de la Merced y del que también participaron el diputado provincial y vecino de Firmat, Gabriel Real, el presidente del Concejo, Danilo Garziera, y las coordinadoras de Salud del Nodo Venado Tuerto, Silvia Rocha y Silvia Ciancio.

En ese contexto garantizó la cobertura hospitalaria tanto para los afiliados al Pami como el resto de la ciudadanía. Y si bien aclaró que no se va a redimensionar el efector local aseguró que la provincia avanzará en las derivaciones de pacientes a través de la red pública de salud y, de ser necesario, readecuará recursos para el sostenimiento del sistema público.

Los jubilados autoconvocados convocaron a toda la comunidad para mañana, a las 14, en el arco de entrada a la ciudad a una nueva movilización en reclamo de soluciones.