El titular de Ansés del sur santafesino sería separado por la interna en el PRO

El titular de la Anses del sur santafesino, con sede en Venado Tuerto, Darío Jeannot, será desplazado del cargo por una durísima interna partidaria en la que al funcionario macrista le pidieron la cabeza por negarse a integrar la lista de concejales. Jeannot había terminado tercero en las Paso y debía ocupar el tercer lugar en la lista de Cambiemos que es encabezada por el actual concejal Francisco Paris.

La noticia causó conmoción en el mundo político venadense y sobre todo en el mundillo de la clase pasiva que tenía una excelente opinión del trato de Jeannot hacia ellos.

Darío Jeannot no era uno más en el PRO ya que fue elegido vicepresidente 1º a nivel nacional de esa fuerza. El venadense secundó al actual presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quién ocupará la presidencia del Consejo nacional del PRO. Extraoficialmente el propio funcionario explicó que le dijeron desde "arriba" que lo iban a "sacar" de la Anses. "A mí todavía no me enviaron el telegrama y voy a seguir hasta que lo reciba", añadió escuetamente.

En una nota publicada por este diario el 18 de agosto pasado, Jeannot dijo que se retiraba de la política y no formaría parte de la lista en el tercer lugar, tras sentirse "asqueado" por el internismo del macrismo en Venado Tuerto y por un pedido de su actual pareja y sus hijos, a quienes les dijo que se retiraría si no se daban los resultados esperados.

Lo curioso es que Jeannot hizo una excelente elección obteniendo más de 2.700 votos y quedando a pocos votos de quienes salieron primero y segundo: Francisco París y Patricia Bertrán.

Cambiemos en Venado Tuerto obtuvo 8.717 votos, de los cuales 3.092 fueron para París; 2.847 para Bertrán, la candidata que apoyaba el diputado nacional macrista Ricardo Spinozzi, y finalmente 2.778 sufragios para Jeannot. La del PRO fue la segunda lista más votada, detrás de la del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) que encabezó el radical Juan Ignacio Pellegrini.

Jeannot, uno de los principales fundadores del PRO en el sur de Santa Fe y segundo a nivel nacional, asumió en Ansés a principios de 2016 y le dio una impronta de trabajo firme y arduo. Eso le valió el apoyo de la gente y en parte explica su excelente performance electoral aunque haya terminado tercero.

El dirigente también había denunciado que había integrantes de otras listas que tenían dudosas cualidades de honestos y eso precipitó la decisión de alejarse de seguir participando en caso de no obtener un resultado favorable. Eso finalmente sucedió y desde el sector cercano a Jeannot sostienen que ese lugar lo va a ocupar una persona que pertenece al otro sector interno.

En esa nota publicada en agosto Jeannot había dicho que "hay mucho internismo en el PRO. No se sabe quién conduce, están distintas ramas, distintas posiciones éticas y la verdad que no tengo ganas de estar con gente que no banco ni me sentaría a tomar un café. Yo me junto con quien quiero".