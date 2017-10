El sanatorio Beroiz fue alquilado por un empresario de Venado

Tras largas negociaciones, el propietario del Sanatorio San Martín, Emilio Venturelli, alquilará por 10 años el efector privado "Abel Beroiz" perteneciente al Sindicato de Choferes de Camiones.

El traspaso se dará el 1º de noviembre, aunque ya hace más de tres meses que está alquilado, sólo que hasta ahora sólo era por 10 camas y ahora se alquilará completamente.

A los 49 empleados se les conservará la antigüedad y el puesto que ocupaban.

Los trabajadores del Beroiz mantuvieron una medida de fuerza que levantaron a las 24 horas y que básicamente consistió en reclamar qué destino les depararía, ya que la incertidumbre reinaba entre ellos. Si ayer no obtenían respuestas iban a volver a parar el sanatorio, ya que si bien no era importante la deuda salarial que el Sindicato de Camioneros mantenía con el personal, sí había deudas de aportes previsionales. Pero la mayor incertidumbre estaba puesta en el futuro del efector.

Tranquilidad

Tiempo atrás el empresario Emilio Venturelli, ante el rumor de cierre del sanatorio por parte de la dirigencia política local, aunque parecía no ser escuchado por los concejales o referentes políticos, señalaba: "Yo mismo me reuní con ellos, con las enfermeras, y les dije que se quedaran tranquilas, que las iba a emplear y respetando la antigüedad que tenían. No entiendo por qué se armó esta bola de nieve imparable, cuando personalmente venía negociando con Camioneros para hacerme cargo del Beroiz.

Alquiler parcial

Lo cierto es que desde julio, el Beroiz fue alquilado parcialmente al nosocomio privado San Martín, propiedad de Venturelli. La buena noticia es que ahora, y tras culminar el plazo de alquiler programado, el empresario venadense trajo calma a los empleados con el alquiler por 10 años, con la posibilidad de extender el plazo.

En concreto, el martes hubo una reunión del personal con abogados del Sindicato de Camioneros de Santa Fe pertenecientes a la Asociación Mutual de Camioneros, que estaba a cargo del sanatorio Abel Beroiz, y comunicaron que ellos estarían a cargo del centro de salud hasta el 31 de octubre. Eso es lo que oficialmente informó a éste diario la delegada del personal, perteneciente a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) de Rosario, Nora Quevedo.

El Sanatorio Beroiz venía funcionando desde hace mucho tiempo con grandes dificultades ya que no pudo sostener un plan sanitario a largo plazo y así comenzaron a reinar los problemas de toda índole; la terapia intensiva funcionaba a medias, había severos problemas con la calefacción central, no funcionaba el laboratorio y hasta hubo problemas con la recolección de residuos patológicos.

Gran parte de esos problemas están solucionados, y según la delegada gremial de las trabajadoras Sandra Paz, "hoy el sanatorio está en condiciones de funcionar". señaló, y agregó que "lo que sucede es que estábamos con la intriga de nuestro futuro laboral y hasta del propio sanatorio que para nosotros es como nuestra segunda casa".

Hoy, esa dura realidad parece encaminarse por la buena senda y todo volvería a la normalidad cuando el 1º de noviembre el efector pase a manos del sanatorio San Martín.