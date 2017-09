El joven de Andino extraviado en Ecuador estaría en Colombia

El embajador argentino en Ecuador, Luis Juez, aseguró ayer a través de la red social Twitter que Facundo Gabriel Solimo, el joven de la localidad de Andino a quien su familia le perdió el rastro hace más de dos semanas en ese país, se había trasladado a Colombia. No obstante, la familia del muchacho aseguró que aún no lo habían localizado ni podido hablar con él, a la vez que manifestaron que no habían tenido tampoco ninguna comunicación oficial de las autoridades.

"Lo que dijo el embajador (Luis Juez) es que parece que Facundo pasó a Colombia, pero a mí no me llamó, no me habló nadie. Juez hizo un reportaje diciendo como que lo habían encontrado pero a mí no me llamó. Por eso yo pido que lo sigan buscando todavía". Con esas palabras y un tono apesadumbrado se expresó en diálogo con LaCapital Alejandra, la mamá de Facundo.

La novedad surgió en la tarde de ayer cuando el embajador Juez publicó en su cuenta de la red social tres twitts. "Me informa el Emb. Arg. En Colombia que Facundo G. Solimo ingresó el 23 de agosto Colombia por la ciudad de Ipiales, luego se hospedó en el Hostal Casa Quevedo en Bogotá hasta el 25 de Agosto que partió a Cartagena de Indias. Han tomado intervención la Policía de Colombia y la Gendarmería Nacional. Hemos avisado a su mamá del paradero de Facundo", escribió, aunque la mamá de Facundo anoche aún no había recibido una comunicación oficial de la Embajada ni de su titular.

Facundo Gabriel Solimo tiene 28 años y es de Pueblo Andino. El 15 de abril emprendió un viaje que lo llevó al norte argentino, a Bolivia y Perú, hasta que recayó en Ecuador. Hace ya algunos días, se comunicó con su familia para decirle que quería volver y necesitaba dinero. Se lo giraron. Lo cobró. El 22 de agosto se comunicó por última vez con sus familiares y les anunció que estaba en camino a la terminal de ómnibus de Quito. Fue la última vez que supieron de él.

Ante la falta de comunicaciones, esta semana la familia hizo pública la situación y solicitó la búsqueda de paradero a la Embajada argentina en Ecuador. La familia asegura que Facundo siempre estuvo en contacto, "si no era por celular, lo hacía desde una cabina telefónica. Pero siempre llamaba y estábamos al tanto de lo que le pasaba".

Desde la Cancillería y desde la sede diplomática argentina en Ecuador les dijeron que se había iniciado la búsqueda a través de la Dinased, que indaga el paradero de las personas desaparecidas en ese país, y el ECU 911, servicio coordinador de policía de Ecuador, así como con todos los puestos migratorios, porque una posibilidad es que salte en el sistema. También les aclararon que las fronteras son más abiertas y que cabe la posibilidad de extender la búsqueda a Perú.

Después de llegar a Quito, Facundo se comunicó con la mamá, Alejandra, el 17 de agosto. Aquel día, le dijo que quería volver pero estaba escaso de dinero. En el celular de Alejandra aparece el mapa donde estaba alojado. Se hizo el giro a través de WensternUnion. Supieron que lo había recibido, y el 22 del mismo mes la hermana del joven llegó a contactarse. En ese momento le dijo que ya iba camino a la terminal de ómnibus y empezaba el regreso, pero nadie sabe a ciencia cierta si llegó a abordar el transporte.

El día 23, vieron que estaba en línea hasta las 13.40, pero a partir de entonces, no hubo ningún tipo de contacto, y todos los intentos de la familia fueron vanos.

El embajador Luis Juez lo informó a través de Twitter. La familia no tuvo noticias y pide que

lo sigan buscando