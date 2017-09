El gobernador Lifschitz Inaugura hoy el nuevo hospital de Venado Tuerto

Un par de horas antes de lo previsto, y por cuestiones puramente climáticas, el hospital Doctor Gutiérrez será inaugurado formalmente hoy por el gobernador Miguel Lifschitz y otras autoridades provinciales y locales. A las 15, en avenida Santa Fe 1311, habrá espectáculos para la familia; luego, a las 17, se hará el acto formal de inauguración, y finalmente, a las 19, cerrarán el evento que se prevé multitudinario los cantantes Jairo y Juan Carlos Baglietto. Está prevista la presencia de los ex gobernadores Hermes Binner y Antonio Bonfatti, quienes estuvieron a cargo del inicio y ejecución de gran parte de la obra. Luego del acto oficial, las autoridades ingresarán al hospital para recorrerlo de punta a punta.

El nuevo hospital es uno de los cinco que se están construyendo en la provincia, uno en cada cabecera de Nodo, aunque el de Venado Tuerto es el más importante, aseguran las autoridades.

La inversión para esta obra de 20 mil metros cuadrados de superficie fue de mil millones de pesos, a lo que se suman unos 200 millones en equipamiento. Los actuales 500 trabajadores del hospital Gutiérrez migrarán al nuevo edificio, pero por la magnitud del efector se incorporaron 260 cargos nuevos.

El nuevo hospital cuenta con 37 camas destinadas a cuidados intermedios para adultos, un área de aislamiento, y 15 camas de cuidados críticos polivalentes con central de monitoreo multiparamétrico, para optimizar el cuidado de los pacientes. Posee un área de internación de cuidados intermedios y crítico polivalente, con equipamiento de alta tecnología. Todas las camas son eléctricas, de materiales modernos, con barandas laterales y cabeceros de polímeros de alta resistencia, diseñadas para mejorar la seguridad del paciente y facilitar la tarea del personal de salud.

El proyecto fue encarado por el Estado santafesino luego de que el ex gobernador Hermes Binner lo impulsara allá por el año 2008. Es el nosocomio público de alta complejidad más moderno del país, que demandó un presupuesto total de 1.200 millones de pesos.

Le quedaba chico

La directora del Hospital, Cecilia Petrich, explicó que el actual hospital Alejandro Gutiérrez es un gran efector, reconocido por la propia ciudad y la región, pero que en cierta manera cumplió su ciclo. "Ahora se muda de un edificio que le queda chico a otro que es un gigante que nos espera con los brazos abiertos", dijo.

Pese a su inauguración formal, el centro no se habilitará inmediatamente, ya que restan detalles para la culminación. Se estima que en la primera o segunda semana de octubre ya podrá funcionar a pleno. Mientras tanto, se va dando la migración, básicamente de pacientes, ya que la aparatología que se usará en el nuevo es a estrenar y sólo algunos mobiliarios deberán ser trasladados en caso de ser necesarios. Así lo hizo saber el vicedirector, Joaquín Sánchez de Bustamante, quien dijo que no está asegurada la migración. "Estamos condicionados por la llegada de elementos, algunos se atrasaron, pero todo está en camino, no hay situaciones complicadas. Pero todo debe ser probado antes de ser puesto en funciones, ya se llenaron los tubos de oxígeno y se probó cada pico, el lunes se armó la terapia, y todo se va analizando para que sea eficiente".

Tremenda tarea

Tanto los médicos Petrich como Sánchez Bustamante son conscientes de la tremenda tarea que tienen por delante. Más aun teniendo en cuenta que es la obra pública más importante de la historia de la región, ya sea por el monto de lo invertido como por la función social que brindará ya que atenderá a pacientes de toda la región.

Sánchez Bustamente bajó las expectativas o la impaciencia por conocer la verdadera fecha de apertura al sostener que "la única obligación que tenemos es la de atender a los pacientes y cuidarlos de la mejor manera. Si no es el 7 de octubre, será el 14 o el 21 a más tardar. Seguro que de esa fecha no pasa".

Prueba de la excelencia que quiere obtener la provincia con el funcionamiento del nuevo hospital es que "habrá 250 personas más trabajando de las que había en el viejo hospital Alejandro Gutiérrez", dijo Petrich quien resaltó que "la provincia hizo una convocatoria abierta y se inscribieron más de 800 postulantes de los cuales quedaron 250 que provienen de todas partes del país".

Sánchez Bustamante comentó que "en general conseguimos casi todos los profesionales que requeríamos pero existen áreas críticas que se nos complicó, sobre todo la terapia intensiva, la neonatología y la pediatría. En el área de enfermería la cuestión es un poco más complicada ya que quedan varios cargos vacantes".