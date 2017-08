El abogado acusado de corrupción de menores se negó a declarar

El abogado Gustavo Rivas, acusado por "corrupción y promoción de la prostitución de menores", se presentó ayer en los Tribunales de Gualeguaychú para declarar ante el fiscal coordinador de esa ciudad entrerriana, Lisandro Beherán, y la fiscal Martina Cedrés y pese a permanecer más de tres horas en sede judicial, no declaró ya que el fiscal se negó a difundir los nombres de los denunciantes y los de quienes se presentaron como testigos.

El abogado defensor de Rivas, el doctor Raúl Jurado, según trascendió, le recomendó a su defendido no prestar declaración indagatoria. "No declaró porque la Fiscalía se negó a dar la identidad de quienes denunciaron. No me puedo defender si no sé de qué se trata la denuncia", afirmó el abogado Jurado en declaraciones a medios radiales locales.

Una faceta curiosa de este caso que alcanzó trascendencia nacional es que el propio fiscal Beherán admitió días atrás a la prensa que "sin víctimas no hay delitos", y llamó a que algunas presuntas víctimas del accionar denunciado en la revista "Análisis" se presenten a declarar ya que se hablaba de denuncias efectuadas por tres víctimas y de dos testimonios. Ayer el trámite judicial que debió realizar Rivas generó dudas y el defensor se mostró sorprendido por la negativa de la Fiscalía a dar a conocer los hechos de las denuncias y los denunciantes.

Restricciones

La Fiscalía pidió además tres medidas restricitivas para aplicar al acusado, algo que también sorprendió al defensor. Ellas son la de no ausentarse del país sin permiso judicial, que se le prohíba acercarse a las víctimas o a familiares de las mismas y, en tercer lugar, la Fiscalía solicitó que Rivas no pueda retirarse de la ciudad sin previo aviso a la autoridad.

No obstante el reclamo de los fiscales, el juez de Garantías, Mario Figueroa, solamente accedió a la primera de ellas —no ausentarse del país sin permiso judicial—, lo que fue notificado por el magistrado al acusado de "corrupción y promoción de la prostitución de menores", en una cifra que alcanzaría los dos mil casos, según publicó en la citada revista "Análisis" el periodista Daniel Enz.

A tal solicitud se refería Jurado cuando mencionó ante medios de Gualeguaychú: "No me puedo defender si no sé de qué se trata la denuncia", y además explicó que la restricción debe ser sobre una víctima o familiar de la víctima con identificación.

Por otra parte, el abogado Jurado señaló que ante el juez de Garantías, se notificó a Rivas, declarado hace tiempo ciudadano ilustre, de cuál es el comportamiento que debe tener ante las acusaciones y sostuvo que su defendido puede moverse libremente por la ciudad y no tiene "ninguna medida dictada por el juez, pero debe comunicar si quiere salir del país y debe hacerlo con autorización".

Indignación

Jurado se mostró indignado por la difusión de las imágenes que fueron secuestradas por la Justicia y son parte del expediente, pero que fueron mostradas por el canal TN.

Al respecto, el abogado de Rivas señaló que se estableció que no se puede decir quién fue la persona que las filtró, pero explicó las circunstancias de la filtración.

"Mientras en Fiscalía se las exhibía a un testigo, esta persona aprovechó para filmar y pasárselo a TN. Es una lástima que no se pueda decir quién es porque aclararía algunas cosas", afirmó Jurado.

En tanto, Jurado explicó que su defendido pudo conocer todo el material que se incautó en su domicilio y sostuvo que "vio todas las fotos secuestradas, vio los documentos, vio todo", remarcó.

En cuanto a lo que continuará en el caso contra el reconocido abogado de Gualeguaychú, la Fiscalía dijo que se sigue la investigación. Jurado señaló que "según el fiscal se deben preservar los datos hasta que se eleve a juicio", dijo el letrado.

Rivas se retiró sin emitir declaraciones ante la prensa.

El abogado fue escoltado por policías hasta la Jefatura para cumplir trámites de rigor y luego, caminó hasta su domicilio.