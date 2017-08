Dispar visión del intendente venadense y un senador por el uso de cannabis

Una fuerte polémica se entabló entre el senador departamental Lisandro Enrico y el municipio venadense en torno al uso de marihuana, ya sea para uso recreativo como medicinal que incluyó un repudio desde el Concejo a opiniones vertidas por Enrico en la FM 88,1 en el programa "Dos en la Ciudad", en dónde sostiene que se opone al autocultivo, cree que la marihuana es mala y en el fondo encierra "un problema espiritual de la persona".

Por eso, un grupo de familiares de pacientes oncológicos, que padecen epilepsia, problemas óseos y otras enfermedades crónicas; le manifestaron su solidaridad al intendente José Freyre por las declaraciones públicas del senador provincial Enrico, donde se cuestionaba al municipio de Venado por el hecho de apoyar la lucha de los venadenses que integran la Asociación Medicinal Cannábica (Asmeca), señalando que con ello "la Municipalidad promovía el consumo de marihuana".

Freyre señaló que "lo grave de los dichos del senador, porque más allá de la mentira deliberada y la agresión hacia nuestro trabajo, tira por tierra el esfuerzo y la lucha por la concientización de muchos familiares de pacientes oncológicos, hermanos, hijos; que vienen haciendo trabajo de hormiga para que el cannabis medicinal sea reconocido; para que el autocultivo para los casos medicinales pueda ser autorizado".

El intendente recordó que "el gobierno provincial está en vías de empezar a producir el cannabis medicinal", aunque en este sentido cabe destacar que Enrico dijo haber apoyado esa ley en el Senado, la del uso medicinal del cannabis, pero mostró su férrea oposición al autocultivo; cosa que tropieza con los intereses de quienes quieren producir su propio aceite en función de la necesidad y los tiempos ya que muchas veces se tratan de pacientes que no pueden esperar.

Hace una semana, el senador Enrico había sentado posición en el programa "Dos en la Ciudad" por la Radio Pública, sorprendiendo a propios y extraños: "No compartimos el autocultivo, creemos que la marihuana es mala. Es adictiva y hace mal. El uso medicinal es otra cuestión; ahora se hace un abuso del cannabis medicinal. No estamos de acuerdo con el consumo problemático y no problemático. Todo consumo de sustancias es malo y en el fondo encierra un problema espiritual de la persona".

Ante el repudio público de distintas asociaciones venadenses y a nivel provincial, el senador salió a rectificar aquella postura y a atacar al municipio por su trabajo y acusarlo de promover el narcotráfico o el inicio de los jóvenes en la drogadicción. El audio donde Enrico formula esas polémicas declaraciones se multiplicó por centenares en la ciudad y disparó debates.

"Esto que hizo fue decir que cualquiera que defienda el cannabis para uso medicinal, cualquiera que defienda el derecho más básico que es el derecho a la salud, a la vida digna, incluso a la muerte digna; cualquiera que esté defendiendo eso, en concreto está apoyando el consumo de marihuana. Y es increíble tener que aclararlo pero una cosa no tiene nada que ver con la otra", declaró el intendente.

Agregó que "Enrico pone a todas las personas que tenemos sensibilidad para compadecernos y acompañar en su dolor a los enfermos oncológicos, a los epilépticos que consumen aceite de cannabis; como propiciadores del consumo de droga. Coloca a los que sufren, a sus familiares, a los profesionales que han venido a Venado Tuerto a hablar del aceite de cannabis para uso medicinal interactuando con la UTN, casi en el lugar de narcotraficante. Y da pena".

Estigmatización

Para Freyre, la reducción y estigmatización que realizó el senador con sus declaraciones "da pena por esos pibes, por esos papás, por esas mamás que tanto la luchan; que fueron a la ExpoVenado, a la plaza, militando para que la gente se abra y pueda entender. Para que nos informemos ¿Dónde queda todo ese trabajo, si viene el senador y dice lo que dijo?".

Sobre el ataque del senador a la estrategia municipal de abordar la prevención de adicciones y la problemática del uso del aceite de cannabis para uso medicinal, el intendente repasó que "Enrico repite siempre un mismo mecanismo: cada vez que él tiene un problema nos acusa a nosotros. Cuando quedó en el ojo de la tormenta por sus responsabilidades como senador oficialista respecto a la inseguridad y el narcotráfico, salió con que «éramos nosotros lo que traíamos negros de la villa 31», y «culpa del gobierno anterior y de Freyre». Esa era la causa de todos los males".

Agregó que "cuando tuvo problemas por sus altísima responsabilidad en la falta de obras hídricas y las inundaciones y en rendir cuentas sobre el uso de los fondos con que cuenta como senador, salió con que «un poco más éramos narcotraficantes» y demás. Ahora como se metió en este lío por su insensibilidad y su dogmatismo respecto al cannabis medicinal. Hace una semana que está cosechando repudio. Y ahora se ataja con esta mentira deliberada".

