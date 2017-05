Cuatro ofertas para el acceso a Traill que desató una polémica

Cuatro empresas se presentaron a la licitación para los trabajos de consolidación de la ruta provincial 43-S, en el tramo que une a la localidad de Traill, en el departamento San Martín, con la ruta nacional 34. El acto de apertura de sobres, realizado en la sede comunal de Traill, fue encabezado ayer por el ministro de Infraestructura de la provincia, José Garibay, quien junto al administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, y al presidente comunal, Oscar Biolatto, dieron a conocer las ofertas económicas para el enripiado de 10,5 kilómetros.

"Es un día histórico para Traill, ya que esta obra que venimos a licitar dará mayor conectividad y evitará que quede aislada ante las lluvias intensas", aseguró Garibay, quien añadió que "el trabajo que se realizará tiene como objetivo acompañar el crecimiento de la producción, el desarrollo regional y la consolidación de las localidades del interior".

Los trabajos, que demandarán una inversión de 52,2 millones de pesos y cuyo plazo de ejecución es de seis meses, tiene por objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad, teniendo en cuenta la importante circulación de la producción ganadera y agropecuaria por esa zona.

Las empresas que se presentaron son la UTE (unión transitoria de empresas) que integran Antonio Milisenda y RV Obras y Servicios, con una cotización de 58,4 millones de pesos; Mundo Construcciones, que cotizó 52,7 millones; Menara Construcciones, 56, y Rovial que cotizó un total de 65,9.

La polémica

El anuncio del llamado a licitación para realizar esta obra provocó días pasados la reacción del intendente de San Jorge, Enrique Marucci, quien a través de la red social Twitter atacó al gobierno de la provincia de Santa Fe porque, según su parecer, no contemplaron hacer el ripiado uniendo Traill con su ciudad, que queda en la dirección opuesta al sentido de la obra que se realizará.

Por primera vez, ayer, Biolatto respondió a los dichos del intendente sanjorgense y consideró que "hace 40 años que estamos luchando por un ripio, y una vez que tenemos la oportunidad de construirlo hay gente que se opone. No sé si estarán en juego intereses políticos, pero tengo la seguridad de que el gobierno llevará adelante la traza que tiene prevista desde Traill a la ruta 34 y con eso es suficiente. Para nosotros es muchísimo".

"Si existen personas o intereses del intendente de San Jorge que quieren que el ripio salga para allá, es otra cuestión. Le mandé a decir que si quiere nos ponemos a trabajar juntos para gestionar así podemos continuar la obra hasta su ciudad", dijo, y sentenció: "Hay que ponerse a trabajar y no como se hizo ahora que esperan que salga un proyecto y después critican. Están hablando de un proyecto de 20 ó 30 años de antigüedad que nunca reactivaron y no llegaron a nada en concreto".

"Creí que esa idea había quedado en la nada. Hicieron un movimiento de alambrados y después quedó todo en el olvido. Tuve la posibilidad de proyectarlo nuevamente y los técnicos dijeron que la mejor opción era construirlo hasta a la ruta 34. Así se proyectó y ahora estamos a punto de concretarlo", explicó Biolatto.

El jefe comunal llamó a reflexionar: "La gente que no está acostumbrada a vivir en estos lugares no sabe lo que se sufre. Cuando llueve debemos hibernar. Pero en esos casos uno siempre está pendiente de que pueda ocurrir algo, que alguien se lastime o se enferme. Hay que vivir pensando en cómo salir por el barro y eso no es fácil".

Biolatto contó que empezó a gestionar la obra para un acceso consolidado con el gobierno anterior. "La senadora Cristina Berra intervino y gestionó esta iniciativa. Nos derivaron con Vialidad que evaluó las alternativas y decidieron que lo mejor era salir a la ruta 34. No sé si en ese momento a la provincia no le cerraban los números o tenía otras prioridades y así fuimos dilatando la tarea y no hubo definiciones. Hasta que llegó (Miguel) Lifschitz y (Pablo) Seghezzo y ahí las cosas cambiaron", concluyó.