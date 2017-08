Contundente protesta de transportistas en Mugueta

Transportistas de Villa Mugueta protagonizaron ayer una fuerte movilización para lograr visibilizar su malestar contra una cooperativa de acopios de cereales, que aseguran no respeta un acuerdo por el que se comprometió a contratar únicamente camiones de la localidad para el traslado de los cereales.

Los camioneros expresaron su descontento frente a la planta que se levanta sobre la ruta provincial Nº 14 como sucursal en esta localidad del departamento San Lorenzo de la Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz, y cuyas instalaciones pertenecieron a una entidad colega, que ya desapareció.

Cuando la institución desembarcó y comenzó a operar en Villa Mugueta convino con el gremio de transportistas que no afectaría al trasporte de cargas vehículos propios o que no pertenezcan a propietarios de la localidad, lo cual, según denuncian, no sucedió.

La situación provocó el rechazo del sector que al no obtener respuestas en una reunión mantenida con representantes de la cooperativa resolvió protestar en defensa de su trabajo.

"Somos 60 camioneros que nos vemos afectados por esta decisión arbitraria de una entidad que lo único que le interesa es acrecentar sus ganancias sin importarle las consecuencias", manifestó ayer a LaCapital el presidente del Centro de Transportistas de Villa Mugueta, Sergio Sierra.

Y en esa misma línea, aseguró que "al estar quitándonos viajes que ahora hacen con un camión propio y seguramente luego sumarán unidades de otras localidades, es legítimo que nos movilicemos en defensa de nuestros intereses y para frenar este verdadera atropello".

Asimismo, resaltó que "si nos quitan la posibilidad de hacer viajes, muchos camioneros se convertirán en desocupados, ya que la mayoría tienen vehículos cuyos modelos no están en condiciones para trasladar cargas a larga distancia".

Sin embargo desde la entidad negaron tener como propósito "sacarle" trabajo a los camiones locales, y manifestaron su compromiso de "seguir" aportando a la economía del pueblo con la generación de mano de obra directa e indirecta.

La movida de ayer fue acompañada por representantes de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), cuyo secretario gremial, Claudio Enri, advirtió que "no mantendremos acá en asamblea para continuar exigiendo hasta que la cooperativa cumpla con la palabra empeñada". En tal sentido, los camioneros prevén turnarse para mantener su acción de protesta frente al establecimiento cerealero, que también cuenta con un área administrativa, hasta poder encontrar una salida al conflicto.

A la manifestación sumaron su adhesión referentes de la seccional local del sindicato de trabajadores rurales (Uatre). "Esta cooperativa nos contrata en tiempo de cosecha pero el resto del año ni siquiera nos llama para cargar camiones a diferencia de lo que ocurre con otras cerealeras, que funcionan en la localidad de Villa Mugueta", aseguraron a este cronista en representación del sector los dirigentes Osvaldo Cecarelli y Juán José Díaz.

Justificación de la postura

"El 90 por ciento de los cupos de los viajes es otorgado al centro de transportistas de Villa Mugueta", enfatizó ayer a este diario —en representación de la Cooperativa Agropecuaria de Máximo Paz— el ingeniero agrónomo, Gastón Pereyra, quien asimismo manifestó que esa entidad "es dadora de mano de obra a gente del pueblo".

En tal sentido, explicó que en la planta de Villa Mugueta "trabajan siete empleados de los cuales seis son de acá y el restante alquila una casa en esta localidad". Y tras admitir que sólo fue afectado al traslado de cereales un camión propio cuyo "chofer —aclaró— es empleado de la entidad, vive en el pueblo y tiene su padre enfermo", desmintió que la cooperativa tenga intenciones de contratar camiones de otras localidades.

"Que se haya destinado un vehículo propio para ese tipo de tareas no significa que se le vaya a sacar viajes al centro de camioneros de Villa Mugueta, que incluso ayer se le dio tres cupos y no lo tomaron", recordó, aunque desde el gremio aseguraron que no aceptaron al interpretar tal actitud como "una tomada de pelo al tener conocimiento de la protesta".