Casilda: ex novia del edil Racca ratificó en la Justicia que intentaron matarla

La ex novia del concejal de Casilda Hugo Racca que el 21 de septiembre del año pasado cayó del balcón de un hotel y salvó milagrosamente su vida ratificó ayer ante la Justicia las sorprendentes declaraciones públicas que hizo a pocos días de ser archivada la causa, y aseguró que fue "tirada" al vacío por una tercera persona que se encontraba en la habitación la noche del episodio.

Agustina Rodríguez dio su versión de los hechos ante la fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación de Casilda Lorena Aronne, quien casi a fines del mes pasado dispuso dar por concluida las actuaciones al no surgir elementos que alentaran la posibilidad de un delito y corroborar la hipótesis inicial de tentativa de suicidio.

Sin embargo, a sólo tres días de que tal decisión fuera publicada por LaCapital, la joven, que había sido notificada oficialmente de la medida unos días antes, recaló en distintos medios locales para salir al cruce de lo resuelto, negar que intentó quitarse la vida y asegurar haber sido víctima del conmocionante suceso.

Tras ello, Aronne la citó para escuchar y evaluar su testimonio, que podría o no alimentar las chances, autorización mediante de Fiscalía regional, de que la causa sea reabierta, aunque esto aún no fue resuelto.

Si bien la chica —quien tenía 19 años cuando, estando en pareja con Racca, cayó del segundo piso del Hotel Cuatro Plazas que es propiedad de edil y sus hermanos— ya había prestado declaración en el marco de la recientemente cerrada investigación en ningún momento hizo alusión a las circunstancias del hecho que ahora asegura recordar.

"Me tiraron"

"Yo nunca me tiraría por un tipo. A mí me tiraron", fue la sorprendente afirmación que repitió la joven de ahora 20 años en sus intervenciones mediáticas y que ayer dijo haber confirmado ante la fiscal a la que también indicó que la noche del sonado suceso había una tercera persona en el lugar del hecho, quien habría tenido una actuación decisiva en el episodio que terminó en su caída.

Lo manifestado se contrapone a las evidencias que apuntalaron el caso como una tentativa de suicido a partir de aporte de testigos, imágenes registradas por cámaras de seguridad y análisis de distinto tipo, entre otras pericias.

"Le conté todo lo que sucedió esa noche porque yo no tengo nada que ocultar", expresó Agustina al ser consultada por la prensa al terminar la entrevista con la fiscal. Y en ese línea reafirmó que el motivo por el que presuntamente terminó siendo "tirada" del segundo piso del balcón del hotel fue "haber visto a Racca teniendo sexo con otro tipo", al que identificó y culpo de haberla arrojado.

"Yo quiero que se haga Justicia", exclamó pese a las dificultades que tiene para hablar a causa de secuelas que le quedaron por las graves lesiones sufridas, al tiempo que aseguró que "nadie" la obligó a hacer las declaraciones públicas que motivaron su citación judicial.

Pedido

"Quiero que Racca no le arruine la vida a ninguna chica más porque ese tipo engaña con promesas", dijo la joven que espera la reapertura de la causa para que las personas que sindicó como responsable de lo ocurrido sean citados porque "intentaron matarme pero (no pudieron porque) tuve un Dios aparte", detalló. Y en esa misma línea desmintió a su ex novio de que, como aseguró en su momento, la haya intentado sujetar para evitar su caída.

"En ningún momento trató de salvarme y el otro me tiró", indicó en referencia al hombre al que, según su testimonio, encontró en la habitación con su ex pareja la noche donde se produjo el dramático episodio.

Agustina, quien llegó al Ministerio Público de la Acusación de Casilda vestida con el mismo jean y zapatos que tenía puestos el día del hecho y acompañada de tres hermanas y una representante de la Casa de La Mujer Libre de Casilda, dijo además haber solicitado a la fiscal una restricción de acercamiento para velar por su seguridad.

Al ser consultada sobre las contracciones surgidas entre su planteo y lo manifestado, según consta en el expediente fiscal, por testigos del lamentable suceso, insistió con su versión de los hechos y su reclamo para que se llegue a la verdad.

A disposición de la Justicia

Pasado el mediodía de ayer, Racca presentó una nota dirigida a Fiscalía para ponerse a disposición de la Justicia al tiempo que defendió su inocencia al asegurar a LaCapital que tiene "elementos para aportar que demuestran que Agustina está faltando a la verdad".

En ese sentido, desmintió que haya habido una tercera persona en el lugar del hecho, cuyo nombre ya fue ventilado públicamente por la joven. "Es un amigo íntimo que al momento del accidente se encontraba en la planta baja del hotel esperándonos para cenar, lo cual es fácilmente comprobable porque está registrado por la cámaras de seguridad y además ya lo manifesté cuando oportunamente di testimonio en el marco de la investigación que se cerró al no haber ningún delito", explicó. "Además —apuntó— fue el primero en socorrer a Agustina luego de salir corriendo tras pasar por una puerta trasera del bar del hotel".

Asimismo también dijo sentirse ofendido de haber sido acusado por Agustina de haber sobornado a la Justicia, lo que "significa un hecho gravísimo que no cometí" para luego asegurar que "yo soy el más interesado en que se reabra la causa para que se aclare definitivamente todo porque de lo contrario el tema seguirá en los medios y lo único que se logra es confundir a la gente".

Juntas. Agustina asistió acompañada por sus tres hermanas a la Fiscalía de Casilda.