"Asqueado" del internismo macrista, renunció a ser candidato

El ex precandidato a concejal por Cambiemos Darío Jeannot se retiró de la política y no formará parte de la lista en el tercer lugar, tras sentirse "asqueado" por el nivel de internismo del macrismo en Venado Tuerto y por un pedido de su actual pareja y sus hijos, a los que les dijo que se retiraría si no se daban los resultados esperados. Lo curioso es que Jeannot hizo una excelente elección obteniendo más de 2.700 votos y quedando a pocos votos de quienes salieron primero y segundo: Francisco París y Patricia Bertrán.

Cambiemos en Venado Tuerto obtuvo 8.717 votos, de los cuales 3.092 fueron para el actual concejal, Francisco París; 2.847 para Patricia Bertrán, la candidata que apoyaba el diputado nacional macrista Ricardo Spinozzi, y finalmente 2.778 sufragios para Darío Jeannot, quien actualmente se desempeña como director de la Ansés de Venado Tuerto. Fue la segunda lista más votada, detrás de la del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) que encabezó el radical Juan Ignacio Pellegrini.

Jeannot es el director de Ansés de la delegación venadense y realizó una elección brillante a pesar de no contar con "recursos económicos ni tiempo suficiente para hacer campaña". Previo a las Paso, ya había dicho que un dirigente del PRO —por Carlos Aldasoro— no podía formar parte de su mismo espacio. Lo acusa de ser un presunto corrupto "que, se sospecha, tiene una jubilación trucha". Justamente Jeannot está en Ansés, aunque la denuncia contra Aldasoro data de tiempo atrás a su asunción en el cargo.

En diálogo con la FM Dale expresó: "Considero que es una etapa superada. Tuvimos muchos contratiempos para hacer la campaña; no me pude dedicar de lleno a la misma. Consideraba que no era ético repartir votos en lugar de estar trabajando en mi oficina en Ansés, donde cobro un sueldo", recalcó.

En cuanto a sus diferencias con el ex concejal macrista Carlos Aldasoro, dijo que desde el partido pregonan valores como la honestidad y la lucha contra la corrupción y no es creíble el mensaje. "Es inconcebible que en nuestro espacio forme parte una persona que no hace honor a esas condiciones" señaló, y ayer ratificó los dichos en la radio pública de Venado Tuerto, en el programa "Tardes Picantes". "Hay mucho internismo en el PRO. No se sabe quién conduce, están distintas ramas, distintas posiciones éticas y la verdad que no tengo ganas de estar con gente que no banco ni me sentaría a tomar un café. Yo me junto con quien quiero".

Histórico

Jeannot explicó que es uno de los principales fundadores del PRO en el sur de Santa Fe. Prueba de ello es que fue candidato a diputado nacional, a senador departamental y hasta a concejal en otras elecciones. Esta vez se presentó nuevamente para ocupar una banca en el Concejo venadense y en honor a la verdad sorprendió por el caudal de votos obtenidos y estuvo a punto de ganar las Paso macristas.

Asumió en el Ansés a principios de 2016 y le dio una impronta de trabajo firme y arduo. Eso le valió el apoyo de la gente y en parte explica su excelente performance. Lejos de tener una postura cercana al peronismo, contó entre risueño, "el otro día un abuelo me dijo que pensaba que yo era peronista. Así que no sé adónde irán a parar mis votos. A ese señor no le importaba dónde estuviera de candidato. Sólo me dijo que me votaba y eso es lo bueno de este trabajo; poder ayudar a la gente sin importar la pertenencia partidaria. Ansés me hace bien; ahí me siento bien, pero de la política estoy asqueado".

Sin embargo Jeannot se sigue referenciando con el presidente Mauricio Macri y con los candidatos de su partido Francisco París y Patricia Bertrán. Eso sí; de política no quiere volver a hablar ni por asomo. Al menos por ahora.