Allanaron la casa de un abogado acusado de abusar de 2 mil menores

La Justicia de la provincia de Entre Ríos allanó ayer la casa de un conocido abogado de la ciudad de Gualeguaychú, tras una denuncia por corrupción de menores y en el marco de una causa en la que el letrado está sospechado de haber abusado a más de 2.000 adolescentes, entre 1970 y 2010.

Se trata de Gustavo Rivas, de 71 años, quien además de abogado es historiador, personalidad ilustre de Gualeguaychú y ex candidato a gobernador por la Ucedé.

El fiscal coordinador de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, inició una causa de oficio contra Rivas por corrupción de menores y abusos, tras una denuncia periodística de la revista Análisis Digital.

Ayer se realizaron allanamientos en la casa donde vive el abogado, en la calle Mitre, a pocos metros de la plaza principal de la ciudad; en su estudio jurídico, en Urquiza y 3 de Febrero, y en la casa de fin de semana que tiene en Pueblo Belgrano.

Los allanamientos estuvieron a cargo de la fiscal Martina Cedrés junto con personal policial.

"Los cálculos más moderados indican que, por lo menos, corrompió a más de 2.000 adolescentes de entre 15 y 16 años, entre 1970 y más allá del 2010", relata el informe periodístico de Análisis Digital.

El fiscal Beherán dijo que "se dispuso la formación de una causa de oficio hoy temprano por la mañana (por ayer) y se ordenó como primera medida solicitar al juez de garantías un registro domiciliario de los lugares mencionados en la nota", a fin de "dar con el material que se menciona en la nota periodística".

De acuerdo con la publicación, el abogado "les pasaba videos pornográficos, los masturbaba, les practicaba sexo oral, se hacía penetrar o colocar elementos importantes en su ano, en encuentros semanales en su casa. Nunca nadie lo denunció ante la Justicia por temor al poder que sigue teniendo en la sociedad de Gualeguaychú".

Sorprendido

Por su parte, Rivas manifestó estar "sorprendido, pero muy tranquilo".

"Tomé conocimiento de esto en la noche del miércoles y después me puse en contacto con mis hermanos para alertarlos del mal momento que iban a pasar. Pienso seguir con mi actividad normal y por ahora le he comunicado la situación al abogado Raúl Jurado", indicó en declaraciones publicadas por Diario Uno.

El abogado aseguró: "No hay nada de cierto en lo poco que he leído de lo publicado. Cualquier persona que me conoce sabe que soy una persona de bien. No encuentro explicaciones sobre qué motivos puede haber para hacer esto, que jamás imaginé", indicó.

Doble vida

Bajo el título "La doble vida del abogado", la revista Análisis Digital, publicó una nota del reconocido periodista paranaense Daniel Enz, quien, luego de un año y medio de investigación, contó "lo que era un secreto a voces en Gualeguaychú: que el conocido abogado y ex candidato a gobernador por la Ucedé, organizaba fiestas en su casa en las que presuntamente abusaba de menores de edad".

El fiscal Beherán precisó que "por el momento no existe ninguna denuncia de ninguna persona, padres o menores. Esto es todo muy reciente, no he hablado con nadie. Tampoco nadie me dijo que iba a radicar una denuncia".

Además de abogado, Rivas es un conocido historiador y referente de los carnavales de Gualeguaychú. Eso, según el reporte periodístico le habría dado un contacto privilegiado con chicos de bajos recursos que habrían participado de los preparativos para estas fiestas. Durante varios años, también fue el presidente de los Concursos de Carrozas Estudiantiles.

Enz aseguró que "la investigación llevó mucho tiempo, la gente tiene miedo. Es un tipo de peso, está vinculado con muchos sectores. Hay una conmoción en la ciudad, pero nadie ha salido a defenderlo". Y contó que tiene "mensajes del año pasado, los tenemos guardados, son mensajes que le envió a varios pibes".

Con la revista en la calle, Gualeguaychú quedó en medio de la polémica ya que los abusos parecían haberse convertido en parte del folclore de la ciudad.

El abogado, quien suele pasear en moto junto a su caniche toy blanco, escribió varios libros sobre la historia de la ciudad y le gusta escribir anécdotas en un blog. Además de tener su estudio, en donde la Justicia secuestró varias filmaciones en VHS, el abogado formó parte de la Corporación de Desarrollo, la comisión directiva del Colegio de Abogados, y del Club Neptunia.

El artículo asegura que solía invitar a los integrantes juveniles del equipo de básquet, y la Cooperativa Agrícola del Instituto Agrotécnico.