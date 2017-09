Aclaran sobre un caso de bullying donde una nena intentó suicidarse

El director de la Región IV de Educación de la provincia, Juan Cruz Giménez, se refirió al caso de bullying en una escuela del barrio Pompeya, de la ciudad de Santa Fe, que tuvo como consecuencia que una nena de nueve años intentara suicidarse la semana pasada.

Al respecto, marcó que desde el jueves se realiza una investigación interna en la escuela a la que asiste y aclaró: "En principio, sobre la niña, hemos ratificado en reuniones y libros de actas, no tenemos la situación planteada ni colectivamente ni por la niña en particular. La mamá asistió el jueves pidiendo una intervención".

Según Giménez, el caso llegó a la Regional IV de Educación el mismo día de la internación de la alumna en el hospital Mira y López y, a partir de allí, "la supervisora, el equipo socioeducativo y directivos se hicieron presentes en la escuela".

Y continuó: "Hubo reuniones el jueves y viernes. El viernes accedimos al video donde se hace alusión a una situación intraescolar donde la alumna atraviesa una situación de desacreditación de su cuerpo (si bien no menciona la palabra el funcionario, eso es bullying). A partir de esa situación, estamos viendo si la escuela tuvo algún llamado de atención sobre esta problemática. Es una escuela con más de 700 alumnos en distintos horarios y niveles".

Además aclaró el funcionario: "Como es una situación colectiva y está claro que no se produce de un día para el otro, estamos viendo es si la escuela tuvo llamados de atención y su equipo directivo no dio cuenta de ello para la intervención que correspondía a la protección a los derechos del niño. Si es así, tomaremos medidas".

Por otra parte destacó: "La intervención del equipo socioeducativo se ha duplicado. Y está claro que la escuela no podrá resolver sola estos abordajes. Debe hacerse con el centro de salud, la red barrial y el equipo interdisciplinario de niñez".

En cuanto al caso particular de la nena afectada, Giménez manifestó que se convocó a su familia y acotó: "No vamos a confrontar, si la escuela no reaccionó a tiempo vamos a hacer lo que tenemos que hacer en la vía disciplinaria".

E insistió en que "la trayectoria escolar de la alumna es de buena a muy buena, con lo cual no ha habido manifestación de angustia o autoestima baja. Es importante hablar con la mamá, porque hasta ahora sólo podemos dar cuenta de lo que está testimoniado en las actas de la escuela".

Los hechos

El caso de esta pequeña, que ante la cruel agresión permanente de sus compañeros de grado solamente atinó a intentar suicidarse tomando 10 pastillas de Clonazepan, tuvo estado público a raíz de que el pasado martes, Angie, mamá de la víctima, al volver de su trabajo halló a su hija menor en un fuerte estado de exaltación y agresiva, comportamientos opuestos a los habituales.

Al percibir que pasaba, la madre trasladó a la nena al hospital Mira y López, donde le realizaron un lavaje gástrico. También tuvo atención psiquiátrica y psicológica y tras esto la mujer se dirigió al colegio y entre otras acciones cambió de establecimiento a la menor y presentó el problema ante el Ministerio de Educación.

Cuando la madre halló a la menor en ese estado, grabó un video cruento y doloroso que se viralizó y en el que relata que los chicos le dicen gorda, y la agreden a diario.

En diálogo con Uno Santa Fe, Angie L., madre de la alumna, explicó por qué publicó el video y la historia de su hija: "Ella me relató una cantidad de cosas; lo del video no es ni la mitad. La filmé porque sentía impotencia. Ella seguía con lo mismo, que se quería morir. Imaginate que si conmovió a los demás, yo me quise morir".