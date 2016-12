La verdad sobre el tuit que apareció de incógnito en la cuenta de Ricardo Fort

Natalia Román, jefa de prensa de Ricardo Fort y encargada de manejar las cuentas de redes sociales del empresario, reflexionó sobre el mensaje que apareció en Twitter al que tomó como una broma del Día de los Inocentes.

"Hoy a la mañana cambié la contraseña. Si hubiese sido un hacker, calculo que no hubiese podido entrar. Puede ser que yo no haya sido la única persona con su contraseña, puede ser que alguien tenía el teléfono clonado como yo, o pudo haber sido un hacker que no hizo mucho movimiento en su Twitter. También puede ser que sea un tweet de algún bromista que lo había dejado programado después de la muerte de Ricardo", dijo a Ciudad.com.

Román se tomó de muy buen modo el mensaje y reflexionó acerca de Ricardo se hubiera divertido con eso. "Cuando lo ví, lo primero que pensé fue que estaban reflotando otro tweet de él, que constantemente lo hacen. Entonces, en ese momento, lo tomé como uno más. Después lo volví a ver y me di cuenta de que era nuevo y lo retwitteé, porque no me lo tomé a mal para nada. Primero y principal, no me pareció que dijera nada malo... Si quizás lo de darle publicidad gratuita a la empresa de celulares que menciona, me hizo un poquito de ruido. Me lo tomo como un chiste del Día de los Inocentes. A mí nadie me dijo, 'mirá lo que hice'. Yo soy la única a la que Ricardo le dijo que tenía acceso a todo, pero no puedo afirmar que no había alguien más".

"Me puse a leer las respuestas y eran todas positivas. Todo el mundo contento, diciéndole cosas como 'resucitaste' y la cantidad abismal que tuvo de retweets y 'me gusta', además de que se hizo TT (Trending Topic) en nada de tiempo. Te diría que para mi hasta fue una especie de homenaje porque yo, que lo conocía mucho y que convivía las 24 horas del día, te puedo decir que el tipo donde esté, está feliz con esto. Escuché que un periodista dijo que era una falta de respeto y yo pensé que, si lo hubiera conocido como lo conocíamos nosotros, sabría que Fort estaría pidiendo que se siga con el tema porque está todo el mundo hablando de él".