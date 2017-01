La televisión argentina recarga las pilas para la nueva temporada

La televisión del 2017 arranca su nueva temporada a todo motor: mañana se estrenan más de ocho programas en Telefe, El Trece, America, Canal 9 y TV Pública. Lejos quedaron los formatos de verano liderados por los móviles en vivo desde los puntos turísticos; hoy la tevé apuesta a las producciones más variadas que oscilan entre ficciones, magazines y hasta entretenimiento. Otra de las particularidades de este año es la anticipación de los estrenos, si bien antes comenzaban durante fines de febrero o principios de marzo, ahora se corrieron para enero. ¿Las razones? La fuga de audiencia que han generado las plataformas digitales, como Netflix, obligó a que los canales líderes redoblen su apuesta y saquen sus ases de la manga en plena temporada estival, y así, cautivar a los televidentes que están en sus casas sedientos de ficción. La apuestas más fuertes de este año serán las telenovelas "Adda, amar después de amar", de Telefe y "Quiero vivir a tu lado" de El Trece, que se disputarán el rating durante el primetime.

Telefé. El canal de las pelotas viene con toda: estrenará 4 programas en un mismo día. Mañana a las 13 será el turno de "¿En qué mano está?", un ciclo diario de juegos conducido por Leandro, el "Chino" Leunis. A las 17.30 "Cortá por Lozano" signará el gran regreso de la conductora Verónica Lozano a la pantalla de Telefe, donde condujo "AM, antes del mediodía" durante 9 años. La ganadora de un Martin Fierro y tres premios Tato a mejor conducción femenina, llega con un magazine de actualidad y chimentos, acompañada por Mauro Szeta, Paola Juárez, Agustina Kampfer y Liliana López Foresi.

A las 21 llegará la fórmula imbatible del canal, la novela brasileña "Moisés y los 10 mandamientos". Dado el éxito de la historia bíblica, que es a diario la más vista en Telefé con casi 20 puntos y principal artífice del liderazgo de esa emisora en el rating anual, el canal compró la continuación de la historia, "Tierra prometida".

A las 22 llegará la ficción estrella del canal, "Adda...", protagonizada por Mariano Martínez, Isabel Macedo, Eleonora Wexler y Federico Amador, se centrará en drama generado a partir de un accidente que pondrá en riesgo la amistad de dos parejas, dejando al desnudo secretos peligrosos e insospechados.

La dosis de reality la aportará "Despedida de solteros", que a las 23, irrumpirá en la pantalla con una propuesta innovadora: 12 parejas deberán separarse en dos casas distintas durante 100 días con el desafío de mantenerse unidas durante 100 días. Este reality conducido por Marley y Carina Zampini estrenará una gala de apertura esta noche a las 22.

Además llegó "Juguemos en el bosque", que se podrá ver cada sábado a las 22. Se trata de un ciclo de entretenimiento con la conducción de Diego Korol y la participación de Ivana Nadal y Pichu Straneo, que lleva a los participantes disfrazados de animales a un bosque donde deberán sortear dificultades para llegar a un objetivo.

El Trece. Del otro lado de la pantalla, Polka lanzará su ficción estelar "Quiero vivir a tu lado", a las 22, en competencia directa con la ficción de Telefe. La tira protagonizada por Mike Amigorena, Florencia Peña, Paola Krum y Alberto Ajaka, se centra en la relación entre dos matrimonios amigos, entre los que surgirá una situación de amor que hasta ese momento estaba reprimido. La historia está escrita por la dupla que estuvo a cargo de "Farsantes", Leandro Calderone y Carolina Aguirre, y cuenta con la dirección de Daniel Barone.

Otra novedad que trae El Trece es "Abogados", una producción de Ideas del Sur conducida por Fabián Doman y que reunirá a tres de los letrados más mediáticos del momento: Fernando Burlando, Ana Rosenfeld y Gabriel Iezzi. En este caso, se tratarán temas judiciales de las estrellas.

Volviendo a las ficciones, El Trece prepara dos más. Por un lado, "Divina, está en tu corazón", una novela infanto juvenil que será co producida entre Polka y Televisa y será protagonizada por Laura Esquivel, de la que aún no hay fecha de estreno. Y por otro, llegará la ficción turca "Medcezir", una adaptación de la serie estadounidense "The O. C", que funcionará como el reemplazo de "Esposa joven", y de la que tampoco hay fecha de estreno aún. Además, la exitosa artista Angela Torres, que brilló es "Esperanza Mía" el año pasado será la cabeza del elenco de otra tira que comenzará a grabarse en algunos meses.

América. Dos estrenos y varios cambios de horario serán las grandes novedades de America. La renovación comenzó con la emisión del éxito internacional "Dr House" (de lunes a viernes, después de "Intratables"). Además, comenzó un nuevo ciclo de investigación periodística que se emite los domingos a la medianoche e indaga en problemáticas sociales como las villas, el narcotráfico, la desocupación, la violencia de género y la inseguridad. El envío no cuenta con conductor, pero sí con una voz en off a cargo de Hugo Machiavelli y Javier Mozo y los textos fueron escritos por el periodista Gustavo Noriega.

Otro de los grandes estrenos del canal es "Ayer nomás", conducido por Denise Dumas. El programa está producido por Ideas del Sur y tiene como objetivo repasar los 50 años de la emisora con figuras invitadas que pasaron por America, como Moria Casán, Roberto Pettinato y Jorge Rial. El ciclo se estrenó el sábado 13 e irá todos los sábados a las 22.

Además de estrenos, habrá cambios de horarios: "Debo decir", el nuevo programa dominical de Luis Novaresio, comenzará a las 22 en vez de 22.30, y "Desayuno Americano" continuará con su formato de verano; las 9.30 y con la conducción de Adrián Pallares y Débora Plager.

El Nueve. El primer cambio de la emisora fue su nombre, de Canal 9 pasó a llamarse "El nueve". En esta nueva temporada, el canal estrenará un magazine conducido por Carla Conte y Rodrigo Lussich, hoy a las 18.

En lo referido a ficciones, el canal ya estrenó "Un camino hacia el destino", una telenovela mexicana que se ve todos los días a las 16.

Canal 7. El la tevé pública se destacarán los programas de cocina y los festivales folclóricos. El programa estrella del canal, "Cocineros argentinos", conducido por Guillermo Calabrese sumará una hora más e irá de lunes a viernes y los domingos de 14 a 17. De lunes a domingo de 21 a 22 se emitirá "La previa de Festival País 17", con la conducción de Maia Sasovsky. Luego, a las 22, será el turno del festival propiamente dicho "Festival País 17", que transmitirá los principales encuentros que se celebren en el país. Además, continuará emitiéndose la telenovela colombiana "Celia", sobre Celia Cruz, de lunes a viernes de 18 a 19.