El actor Ricardo Darín opinó sobre la actualidad argentina y sostuvo que "a pesar de las buenas intenciones la gente la está pasando mal".

"Se ve de todo pero más es lo que se siente. Y yo lo que siento es que a pesar de todas las buenas intenciones y de que creo, equivocadamente o no, algunas decisiones tomadas podrían ser inteligente a futuro, la sensación que yo tengo es que hay mucha gente que la está pasando mal", dijo Darín.

En declaraciones a radio La Red, el protagonista de "Nieve negra" sostuvo que "a pesar de que hay procesos que necesitan un tiempo para poder asentarse y rendir sus frutos, la pregunta que siempre me hago es ¿hasta cuándo puede soportar la gente que no puede soportar más? Es decir, la que siempre termina poniendo el hombro".





"Hay sectores privilegiados que pueden aguantar. Creo que también es cierto que tendría que haber llegado ya la hora de pensar en un país a futuro, a 20, 30 o 50 años. Y en el reacomodamiento global tratar de entender cuáles son las coordenadas del mundo actual y no nos puede llevar cinco años más, porque sino vamos a estar siempre atrasados", agregó Darín. A su entender "en muchos sentidos estamos un poco desfasados", pero que paralelamente aparezcan hechos de corrupción "que dan mucha lástima, pena y rabia".

Para Darín, en el caso argentino la clave está "en aguantar y tratar de tener una mirada clara". Y ejemplificó: "Me pregunto ¿ómo hace un tipo con su familia de dos o tres hijos a determinada edad en la que es difícil conseguir trabajo? ¿qué hace?"

Macri. Consultado sobre la figura de Mauricio Macri, respondió: "No me decepcionó porque, la verdad, es que a mi me sorprendió primero que ganara Macri. Te puede decepcionar si vos te jugabas una carta y decías creo que es el tipo que tiene que venir.

, agregó. "Me parece un tipo inteligente y creo en su buena voluntad. Pero estamos recién averiguando si puede sacar adelante el país. De todas formas, es un problema argentino histórico, no de un tipo solo.