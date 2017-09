Una mujer resultó herida luego de que un tren chocó un auto y lo arrastró casi cien metros en Villa G. Gálvez

Un tren de carga chocó a un automóvil esta tarde en un paso a nivel sin barreras y lo arrastró durante casi cien metros en la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

El hecho sucedió minutos antes de las 17 en un paso a nivel de Pueblo Nuevo, a la altura de calle Corrientes, y no terminó en tragedia de milagro, más allá de los daños materiales y de las heridas de la mujer que viajaba con su marido en el vehículo.

Por razones que se investigan, la formación del tren de Nuevo Central Argentino impactó contra un Ford K en el que viajaba un matrimonio que iba a retirar a los chicos de la escuela René Favaloro, que está a metros del lugar del siniestro.

Como consecuencia del choque, la mujer que viajaba como acompañante, de 28 años, fue derivada al Hospital Ganem debido a los golpes y dolores que tiene en la zona de la cadera.

"Escuché el impacto y solo atiné a abrazarme con mi señora", contó el hombre que conducía el vehículo y recibió el impacto de su lado.

tren1.jpg El tren arrastró casi cien metros al Ford K (Fotos via Twitter @conectamasradio)

"Me parece que nos arrastró más de cien metros", contó el hombre, quien agregó que "si bien estoy bien, me duele todo, pero debe ser por los nervios". Y subrayó que su mujer fue derivada al hospital con un dolor en el cadera.

"Íbamos a buscar a los chicos que van a la escuela de ahí", comentó, mientras señalaba la escuela que estaba a metros del lugar. "Fue un golpe muy fuerte", deslizó.

"Cuando me chocó solo atiné a abrazarme a mi mujer y pensé que sea lo que Dios Quiera. Pero imaginaba que si nos daba vuelta el auto, chau (N. de la R.: se imaginó que perdía la vida)", recalcó, al tiempo que reconoció que logró salir del auto por sus propios medios.

Por el momento los chicos que estaban en la escuela "no saben lo que pasó y por ahora me dijeron que no les diga nada".