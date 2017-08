Una familia de Roldán denunció a policías por agresiones en la autopista

Una familia de Roldán denunció ante la Justicia agresiones físicas y abuso de autoridad por parte de personal de la Policía de Seguridad Vial que el sábado por la noche realizaba un control vehicular en la autopista a Santa Fe a la altura del kilómetro 22, cerca de la estación de peaje.

No obstante, en la comisaría 5ª de Puerto San Martín, se labró un acta donde los policías acusaron al hombre que conducía el vehículo por atentado y resistencia a la autoridad, quedando la investigación a cargo del fiscal Carlos Ledesma , de San Lorenzo. En esa seccional, en cambio, se negaron a tomar la denuncia por agresiones que pretendía hacer la familia y recién pudieron concretarla el lunes en el Centro Territorial de Denuncia de Roldán, tomando intervención la fiscal de Violencia Institucional, Karina Bartocci.

El sábado por la noche, Carina y Juan Pablo regresaban por la autopista desde Santa Fe, adonde habían ido a presenciar un torneo de atletismo del que participaba su hijo. En una camioneta Ford negra viajaba el matrimonio en compañía de otras dos mujeres, madres de otros participantes del torneo, y una menor de edad. Ninguno pensaba que estaban a punto de ingresar en una pesadilla.

Carina relató que mientras transitaban por la autopista de regreso a casa, les realizaron dos controles de alcoholemia y documentación hasta que en el tercero, a la altura del kilómetro 22 de la autopista, se generó un confuso episodio con el personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (ASPV) a cargo de la tarea fiscalizadora.

"Nos dio risa la situación porque Juan es una persona que no toma alcohol, entonces dijimos que íbamos a filmarlo mientras soplaba la pipeta. A todo esto, otra oficial aparece y pregunta de muy mala manera: «¿De qué se ríen estos?», a lo que mi marido respondió que sonreía porque era feliz", relató Carina al hacer pública en los medios de prensa la situación vivida.

Más allá de eso, el matrimonio siguió viaje tras pasar "satisfactoriamente" ese último control vehicular hasta que a los pocos metros de arrancar notaron que una camioneta de la Policía de Seguridad Vial les hacía señas de luces para detenerse. "A pocos metros de haber pasado este control de forma satisfactoria, el vehículo policial nos sigue y se genera un hecho confuso a partir de una señal de luz que hace el móvil. Nos detenemos en la banquina y ellos también se detienen", explicó.

"Después de un tiempo de espera, se acercan y bajo la ventanilla para preguntarles qué había pasado. En tanto, el otro oficial golpea la ventanilla de mi marido para que la bajemos, y mi esposo le explica que está roto el mecanismo y lo invita a que vaya por el otro lado", detalló Carina.

Escalada violenta

La mujer aseguró que los efectivos se pusieron violentos y comenzaron a exigirles documentación personal y del vehículo de muy mala manera, lo cual generó pánico en los pasajeros.

"A partir de ahí, el oficial abre la puerta (del chofer) de muy mala manera y exige los papeles de la camioneta y del conductor, que ya habíamos presentados metros atrás. A su vez, comienza a gritar de mala manera acerca de que mi esposo se negaba a identificarse. Fue ahí que empecé a grabar con mi celular porque me asustó mucho la situación, ya que los dos oficiales comenzaron a forcejear para bajarlo a mi esposo a la fuerza", detalló.

"Entonces bajé para pedir ayuda a algún vehículo que pasaba por ahí porque me asustó la maniobra. Ahí fue cuando uno de ellos me inmoviliza, me empuja dos veces y me tira al piso en el descampado, en el medio de la oscuridad, y se tira encima mío", continuó el relato de Carina.

"Es muy avergonzante para mi y muy difícil cada vez que tengo que revivir la situación porque fue muy complicado lo que viví, por eso hay cosas que voy a obviar", lamentó Carina, quien agregó que ese procedimiento fue realizado por "dos hombres, y una mujer que observó todo y no hizo nada".

Al ver la situación que sufría su esposa, Juan comenzó a forcejear con el otro policía, y la situación recién se empezó a calmar con la llegada de los padres de compañeros del hijo de esta pareja que también habían participado del torneo en Santa Fe, que viajaban en la autopista más retrasados.

Ambos integrantes de la pareja debieron ser atendidos por una ambulancia, no sólo por las eventuales lesiones físicas a causa del violento episodio, sino que en el caso de Juan Pablo, por un pico de presión. "Esto fue debido a tener que presenciar una golpiza a su esposa y no poder hacer nada al respecto", señaló Carina.

Todos los protagonistas y testigos se trasladaron luego en caravana hasta la seccional 5ª de Puerto San Martín. "Nos llevaron a la comisaría, en ningún momento se nos ofreció radicar la denuncia. Se nos ofreció asistencia médica, ya que mi esposo tenía un nivel de presión altísimo. Luego hicimos la denuncia en el Centro Territorial de Denuncia de Roldán", explicó la mujer.

No obstante, agregó: "Sí se le permitió a (los ocupantes) del móvil policial número 7229, que levantaran cargos contra mi esposo por resistencia a la autoridad".

Por esa razón, debieron esperar hasta el lunes para radicar la denuncia contra los policías en el centro judicial de Roldán. Desde Fiscalía, indicaron que la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci ordenó las primeras medidas a partir de la trascendencia mediática del episodio, acelerando los plazos administrativos. En ese sentido, se le tomará declaración a las víctimas civiles y se dará participación a Asuntos Internos de la Policía provincial.

saturación. Hubo controles de alcoholemia y documentación en tres puestos entre Santa Fe y Rosario.