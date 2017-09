Un joven denunció que policías lo golpearon a la salida de un boliche en Venado Tuerto

Un joven de la localidad de Chovet denunció que fue golpeado y amenazado por policías tras un altercado en el boliche El Templo, en Venado Tuerto. Además, afirmó que tuvo que limpiar el piso de la comisaría para que lo dejen ir.

En diálogo con La Capital, Simón relató cómo comenzó todo: "Alrededor de las 5 me sacaron porque habían tocado a una chica en el boliche. Mis amigos se metieron y dijeron que yo no tenía nada que ver, pero los patovicas me sacaron y, afuera, le dijeron a los policías 'acá está el que hacía quilombo'".

"Les dije que era de Chovet y que tenía 23 años, y me empezaron a pegar porque me dijeron que ya era mayor de edad. Me agarraron de los pelos y me llevaron a la comisaría", narró. También afirmó que le siguieron pegando arriba del patrullero en el trayecto a la comisaría y que lo amenazaron con que si decía algo de lo que pasó lo iban a buscar a su casa y le iban a pegar "más todavía".

El joven comentó lo sucedido arriba del patrullero: "Me pegaron. Les dije que me faltaba el aire, porque me agarraron la cabeza y la pusieron contra el asiento, y ellos me dijeron que me calle y que no sea tan maricón. Y que si seguía 'mariconeando', que tan macho era, me iban a seguir pegando".

"Estuve tres horas detenido. Vino un policía, que no tenía nada que ver con lo mío, y me dijo que limpie el piso porque si no lo hacía no me largaba. Limpié el piso, me sacó las esposas y me dejó ir", concluyó.