Un choque en cadena con cuatro vehículos en la autopista a Córdoba generó largas demoras

Un choque en cadena que involucró a cuatro vehículos se produjo esta tarde en la autopista Rosario - Córdoba en el retorno del fin de semana largo, y dejó como saldo una joven herida, aunque no sería de consideración. Producto del siniestro el tránsito estuvo interrupción en la mano a Rosario por espacio de más de 40 minutos y eso derivó en largas colas de vehículos que superaron los 10 kilómetros.

El hecho se registro esta tarde a la altura de la vecina ciudad de Funes, cuando debido al tránsito incesante que había, de la vuelta del fin de semana largo, se produjo un choque en cadena en el que participaron cuatro autos, aunque felizmente solo que invluego las largas colas que se largas colas y demoras a la altura de la ciudad de Funes.

"Veníamos con la ruta muy cargada. El muchacho que venía atrás de todo no alcanzó a frenar y le pegó a uno de los autos y este me pegó a mí. Y yo a su vez le pegué a un cuarto auto que había adelante, pero que como no tenía nada se fue enseguida", contó un joven que conducía uno de los autos siniestrados a Canal 5.

El mismo conductor relató que por fortuna no hubo heridos de consideración, sólo una chica que "venía en el auto de atrás, pero que el SIES, que vino rapidísimo, se llevó enseguida y por lo que nos dijeron los médicos tenía un golpe en el pecho por el cinturón de seguridad, pero nada grave".

La particularidad del accidente es que el conductor de uno de los vehículos tiene la particularidad de ser extranjero y volví a Rosario. "Es de Finlandia y dentro de lo poco que le entendimos, porque mi inglés no es muy bueno y él casi no habla español, está de vacaciones, había alquilado el auto para el fin de semana y estaba volviendo solo para Rosario".

El otro conductor involucrado en el choque es de Arroyo Seco.