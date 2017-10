Tras fuerte polémica, el titular de la Ansés de Venado seguirá en su cargo

Finalmente al jefe de la Unidad de Atención Integral (Udai) Venado Tuerto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), Darío Jeannot, no lo separaron del cargo tras haber sido notificado verbalmente de ello hace dos semanas.

El supuesto alejamiento se habría dado tras la feroz y descarnada interna que sacude a Cambiemos en Venado Tuerto, que incluyen audios comprometedores, pedidos de renuncia por inhabilitación moral entre otros misiles arrojados entre propios militantes y dirigentes de Cambiemos.

Lo cierto es que el martes 3 de octubre le dijeron de palabra a Jeannot que no iba a continuar al frente de la Ansés, por "cuestiones políticas", de acuerdo a lo que expresó el propio funcionario y que eso obedecía a negarse a participar de la lista de candidatos en tercer que es el sitio que ocupó en la muy pareja interna macrista de Venado Tuerto, y en la que triunfó Francisco Paris.

Precisamente, a Paris es a quien Jeannot denunció por estar inhabilitado moralmente y de rodearse de "algunos corruptos".

Lo concreto es que un militante del PRO fue quien comenzó a decir que a Jeannot lo "rajaban" de Ansés.

"Varios periodistas empezaron a consultarme antes que yo lo comunicara, incluso me han mostrado mensajes que le envió un militante del PRO diciendo que me sacaban de Ansés", destacó Jeannot. El funcionario criticó no sólo a París sino a un ex concejal macrista, Carlos Aldasoro, por tener una jubilación trucha.

No obstante, Jeannot piensa que no seguirá en el cargo ya que no le perdonan su pelea contra la corrupción. "Seguramente la confirmación va a estar llegando a fin de mes. Están esperando que pasen las elecciones. Mientras tanto tenemos que seguir resolviéndole los trámites a la gente, por eso sigo trabajando".

Historia y comunicado

Tras que estallará la interna del PRO venadense por la cual era cuestionado el titular de Ansés Venado Tuerto, el macrista Jeannot, Cambiemos emitió un comunicado en el que desconoce que haya sido desplazado y lo acusaron al funcionario de querer perjudicar a los candidatos en las elecciones de 22 de octubre y sostienen que "está utilizando la relevancia mediática que le da el cargo —por Ansés— para hacer política.

Cabe recordar que Jeannot salió tercero en las internas macristas de Venado y, por ende, le correspondía ocupar el tercer lugar en la lista. Sin embargo desistió de ello y acusó a su primer candidato, Francisco Paris, de "estar inhabilitado moralmente" para ocupar ese cargo además de tener prácticas "clientelares" para hacer política. "Desde el PRO nunca estuvimos de acuerdo con eso", dijo Jeannot días atrás. "Desde Cambiemos Venado Tuerto queremos informar que no existe ninguna confirmación oficial respecto del supuesto desplazamiento del abogado Jeannot de la dependencia local de Ansés", sostiene el comunicado lanzado por el macrismo.

"Desde Venado Tuerto, no ponemos ni sacamos a nadie del Ansés. Jeannot es miembro de la mesa provincial y nacional del PRO. Imagínate que nosotros como concejal no podemos hacer nada desde acá", dijo Paris a Venado24.

En medio de la campaña también salió a la luz un duro audio que la segunda candidata Patricia Bertrán le había enviado al propio Paris en el marco de la interna. Allí le pide a "la tropa" de Paris que dejen de hacer campaña sucia porque sabía de cosas del ahora primer candidato. En el audio se refiere al reparto de bolsones, a problemas con "alimentos" y hasta asegura tener el testimonio de un jubilado sobre el clientelismo. Lo curioso es que el audio filtrado fue viralizado por un dirigente del PRO.

Lo cierto es que desde el PRO aseguran que hubo un aprovechamiento político por parte de personajes que buscar hacer político. Lo decían en obvia alusión a la candidata a concejal por Nuevo Horizonte, Liliana Rostom, y por el candidato massista, Franco Balzaretti, quien fue uno de los que motorizó el apoyo de los jubilados a Jeannot.