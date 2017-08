Trabajadores del sanatorio Gomara se movilizan y piden que sea estatizado

Trabajadores del sanatorio Gomara de Villa Gobernador Gálvez se movilizaban esta mañana por las calles de la ciudad. Reclaman en pago de salarios adeudados y reclaman que la provincia se haga cargo del efector de salud.

El sanatorio de cinco pisos desde hace más de 20 días que ya no cuenta ni con guardias médicas, no pagaron los sueldos de julio y los profesionales no cobraron. "No hay médicos", señala un cartel pegado en la puerta del edificio.





gomara3.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ricardo Neri Dosco, vocero de los trabajadores, destacó a La Capital que el "Gomara" es el único sanatorio privado con ese nivel de prestaciones en el sur del departamento Rosario. Tiene hasta tercer nivel de complejidad, terapia intensiva, tomógrafo, ecógrafo y resonador magnético, puede atender urgencias y especialidades, sobre todo para los trabajadores de las industrias del sur provincial.

"Estamos al borde de la quiebra. Supuestamente están esperando cobrar un remanente de Pami para pagar un proporcional del sueldo", explicó el representante de los trabajadores. Dijo que hacen responsable al gobierno provincial por no garantizar el servicio del tercer nivel, y agregó: "El Estado tiene la estructura, los elementos y los trabajadores para garantizar el servicio. Es el momento justo para que se haga cargo. Lo que venimos planteando es que se estatice".





gomara1.jpg Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Destacó además que en el sanatorio se atendían más de 7.300 jubilados y los obreros de Villa Gobernador y alrededores.