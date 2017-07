Se recupera el menor agredido a la salida de una escuela

El menor de 17 años que fue brutalmente golpeado a la salida de una escuela en Casilda, como dio cuenta días atrás LaCapital, se recupera de las graves lesiones por las que debió ser hospitalizado.

Así fue confirmado a este diario por fuentes judiciales, quienes además indicaron que el chico ya está en una sala común del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) de Rosario donde estuvo internado en terapia intensiva, tras ser trasladado desde Casilda.

También trascendió que ayer fue entrevistado en el Heca para conocer su versión y avanzar en el esclarecimiento del sonado caso que conmovió a la comunidad.

Si bien no surgieron detalles de su declaración trascendió que la victima habría sindicado a otro menor como su principal agresor que le causó una herida corto punzante aunque también habrían intervenido en la golpiza otros cinco participantes que no logró individualizar y entre los cuales también podría haber mayores pero no fue determinado.

La agresión se produjo la noche del jueves tras que la víctima se retirara junto a dos compañeros de una escuela técnica de Casilda donde hace junto a ellos —quienes resultaron ser sus agresores—, un taller de herrería en el marco del programa provincial Nueva Oportunidad.

Según trascendió la salvaje embestida contra Juan L., habría sido originada a causa de una "cargada" en clase. El joven que identificó como su agresor fue el mismo chico con el que tuvo el entredicho en el salón y que lo habría atacado con un elemento punzante provocándole un corte en el ojo izquierdo donde tiene una prótesis.

Al caer al piso soportó la arremetida a patadas de algunos de los integrantes del grupo afín al agresor, otros huyeron tras que los amigos de la víctima intentaron defenderlo.

Tras la gresca el herido fue llevado al hospital de Casilda y luego al Heca donde evoluciona favorablemente de sus lesiones. Por el caso además de tomar intervención la Fiscalía de Casilda también trabajaría el Juzgado de Menores en feria rosarino donde recalarán las actuaciones de no acreditarse que haya participado de la agresión alguna persona mayor.

La mayoría de la población concurrente al programa Nueva Oportunidad son jóvenes en conflicto con la ley penal o con problemas de adicciones que intentan ser contenidos a instancias de este tipo de actividades de formación laboral que promueven la inclusión social.

Delitos con arma de fuego

En Casilda además de este hecho violento, el fin de semana hubo cuatros delitos con armas de fuego. El primero, se detuvo a un sujeto tras un allanamiento. Ocurrió el sábado cuando al parecer un individuo intentó robar, sin éxito, con una pistola un comercio del barrio Nueva Roma.

Entre el domingo y ayer hubo tres episodios similares cuyos autores, aun no identificados, lograron sustraer dinero.

En todos los hechos intervino un solo delincuente armado que se movilizaba en bicicleta, pero no sería el mismo que actuó en al menos dos de los tres casos, y de los cuales uno se produjo el domingo a las 23.30 en una heladería de calle Lisandro de la Torre, el segundo ayer a las 5.30 en una remisería y el último a las 8.30 en un maxikiosco. Se supo que la policía halló una bicicleta abandona con su cadena rota y que habría sido usada en uno de los asaltos.