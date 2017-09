Reabrió una fábrica de Venado Tuerto que, por deudas, había adelantado las vacaciones

Según pudo confirmar La Capital, la planta ubicada en el parque industrial La Victoria reabrió el viernes con la totalidad de sus empleados.









En septiembre de 2016 este diario publicó una nota en donde allegados a la firma Botiquines Marinelli SRL expresaban su preocupación por la importación de productos que estaría atentando directamente contra la producción nacional, y en este caso de su propia empresa que produce botiquines, vanitorys, sanitarios, muebles de madera para baños y tapas de inodoros.

botiquines2.jpg Foto: gentileza Santiago Córdoba

Extraoficialmente había trascendido que el dueño había adelantado vacaciones de todos sus empleados por no poder afrontar los pagos de la quincena y para "no seguir endeudándose". Marinelli no sería la única del parque industrial que está atravesando una compleja situación.





Es que Botiquines Marinelli tiene 30 empleados contratados y además otros diez que trabajaban indirectamente, como algunos viajantes o comisionistas que realizaban trámites o fletes con mercadería para la empresa.

El miércoles 16 de agosto lafábrica de botiquines Marinelli de Venado Tuerto amaneció con un candado en su reja exterior. Jaqueado por las deudas, el titular de la empresa había decidido adelantar las vacaciones de sus 30 empleados. Tras un compás de espera e incertidumbre, finalmente el viernes la empresa venadense reabrió sus puertas.