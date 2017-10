"Queremos una comuna de puertas abiertas en Villada", dijo el candidato del PJ

"Lo que queremos es una Comuna con las puertas abiertas, que atienda a la gente para solucionarle los problemas", remarcó Mariano Vega, candidato del Frente Justicialista, consultado respecto de sus propuestas en el marco de las elecciones para la presidencia comunal de Villada.

"Hay que también abrir las puertas y convocar a las instituciones de la comunidad, para reforzar vínculos y trabajar juntos por más obras y servicios", sostuvo el candidato del Frente Justicialista.

"Nuestros grandes objetivos son recuperar para la comuna la realización de los carné de conducir y avanzar hacia la ampliación de la red de gas para que llegue a todo el pueblo, Estos no son objetivos fáciles de cumplir a corto plazo, pero hay que ponerse a trabajar", expresó Vega. "A la entrega de los carné la Comuna la perdió por no ponerse a tono con las nuevas exigencias; obras significativas en marcha no hay ninguna, hay cuatro viviendas de un plan provincial cuyo plazo de ejecución eran 12 meses y ya pasaron cuatro años. Hay objetivos que no se alcanzan por inoperancia", añadió.

En cuanto a la ampliación de la red de gas, enfatizó que "es muy importante para un sector del pueblo que estaba deshabitado cuando se hizo la red actual; y también para generar las condiciones para la radicación de alguna empresa. No podemos esperar que una empresa quiera venir para empezar a ver si hacemos las obras; tenemos que ir generando las mejores condiciones para que las empresas vengan", remarcó el candidato del Frente Justicialista en la localidad del departamento Caseros.

Vega también hizo hincapié en "el profundo malestar de muchísimos vecinos por el desprecio que reciben. Lo que nos cuentan es que cuando acuden a la Comuna para plantear sus problemas y necesidades no se los atiende, no se los escucha. Esto es lo primero que tenemos que revertir, porque la Comuna tiene que estar al servicio de la gente y trabajar para que el pueblo esté mejor", enfatizó.

El postulante a la presidencia comunal sumó "otras prioridades, como las de mejorar los caminos rurales y la de mejorar los controles para reducir la velocidad del tránsito en la ruta 33". En cuanto a los caminos rurales, la propuesta es "conformar una comisión entre la Comuna y los productores para entre todos buscar las soluciones, estableciendo un orden de prioridades, un ordenamiento de los trabajos que se vayan realizando. Ya hemos tenido reuniones con los productores y hay muy buena recepción a esta idea de trabajo", destacó.

Finalmente pidió "a todos los villadenses un voto de confianza para todo un equipo, con el que nos une un profundo deseo, que es un pueblo unido y con posibilidades".