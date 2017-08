Otro caso de violencia contra un médico de un centro de salud

Otro hecho violencia se produjo en un centro de salud de la provincia, esta vez contra una pediatra del efector que funciona en barrio Los Troncos, de la ciudad de Santa Fe.

"El episodio ocurrió a media mañana del viernes, cuando una mujer conocida por sus antecedentes de agresividad ingresó al consultorio de la pediatra y sin mediar palabra le propinó (a la profesional) un golpe en el rostro", dal cual lo denunció el Sindicato Médico de la República Argentina, seccional Santa Fe.

Afortunadamente intervino personal del establecimiento para evitar que la cosa se desmadre y no se produjeran más golpes.

"Si bien no hay justificativo alguno para ningún tipo de agresión es oportuno aclarar, para quienes buscan confundir víctima con victimario, que no hubo ninguna discusión, tampoco acto médico ya que la profesional agredida no atendió a la agresora ni a ningún familiar desde hace mucho tiempo", manifestó Amra en un comunicado. En función de las permanentes agresiones verbales habían acordado que sean los médicos generalistas quienes brinden la atención si fuera requerida.

Ante esta nueva situación de violencia, autoridades de la Subregión de Salud se hicieron presentes y se acordó con colegas y con el gremio continuar la atención desde el lunes con personal de seguridad o agente policial de forma permanente.

La médica agredida se trasladará a otro centro de salud a definir junto a ella, algo que consideramos oportuno para la profesional que hace aproximadamente 20 años trabajaba en ese Centro de Salud.

La Amra solicitó además "a nuestros diputados provinciales el tratamiento urgente de la modificación del Código de Faltas que pena con prisión a los agresores. Dicho proyecto tiene media sanción en Cámara de Senadores y visto y considerando la gravedad del problema no admite más dilaciones".