El presidente del Partido Socialista de la provincia, Enrique Estevez, dijo que son declaraciones "lamentables", y consideró que Marucci "no está en condiciones de seguir siendo intendente".

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho, Estevez afirmó que los dichos del intendente de San Jorge podrían "representar un delito. Este señor, al margen de tener un problema con el Partido Socialista y con el gobierno del Frente Progresista, tiene un problema con los derechos humanos y con el sistema democrático".









Estevez afirmó que Marucci "no está en condiciones ni políticas ni psicológicas de seguir siendo intendente. Está todo el tiempo con este tipo de declaraciones que, a pesar de que luego pide disculpas, no aportan al diálogo que tenemos que tener entre los distintos niveles del Estado. Sobre todo cuando se habla de una obra que beneficia a una gran cantidad de vecinos. No tiene ningún tipo de justificación para las declaraciones que hizo".