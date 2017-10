Lifschitz inauguró en Venado Tuerto el hospital público más moderno del país

"Con este hospital modelo volvemos a ser la provincia invencible de Santa Fe a la que nadie para cuando quiere cumplir un sueño", dijo un exultante gobernador Miguel Lifschitz ante el aplauso generalizado de las más de tres mil personas que asistieron al acto de inauguración del flamante hospital Dr. Gutiérrez, en Venado Tuerto. Un efector de salud en el que se invirtieron más de 1.200 millones de pesos e incorporaron 260 trabajadores más, con lo que totaliza 760 empleados.

Con la complicidad del tiempo, que parecía indomable hasta las 16, los actos se pudieron llevar adelante normalmente. A las 15 hubo espectáculos para la familia y un recital del grupo local La Sasasa que dieron paso al acto de apertura, alrededor de las 17, con palabras alusivas de la directora Cecilia Petrich, el senador Lisandro Enrico, el intendente de Venado Tuerto, José Luis Freyre, el ministro de Salud, Miguel González, y finalmente el gobernador Miguel Lifschitz.

El flamante efector ubicado en calle Santa Fe y Comandante Espora se inició durante la gestión del ex gobernador Hermes Binner allá por el año 2008. Uno de los oradores, el intendente José Freyre, contó que estando con Binner de visita al viejo nosocomio, apenas inició su gestión, le dijo sin más vueltas al mandatario venadense que había que hacer uno nuevo. Así comenzó la historia que ayer fue realidad.

Este diario participó de la visita guiada para periodistas de la región y la impresión fue contundente. La majestuosidad de la obra la ubica entre los mejores efectores públicos de América Latina y el más importante del país según el propio gobernador Miguel Lifschitz.

Del acto de apertura participaron los tres gobernadores socialistas que tuvo la provincia: Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Lifschitz además del intendente José Freyre, el senador departamental Lisandro Enrico, la directora del Dr. Gutiérrez, Cecilia Petrich, el ex Ministro de Salud, durante el gobierno de Binner, Miguel Angel Cappiello; el actual titular de esa cartera, Miguel González, entre muchas personalidades de la región, mandatarios comunales y legisladores.

Pese a que los ex gobernadores estuvieron en el palco principal, no hicieron uso de la palabra aunque fueron notoriamente aplaudidos cada vez que se nombraba a Binner y Bonfatti. "Vine a ver un sueño hecho realidad y no importaba lo que yo pudiera decir", dijo Binner en tono humilde y coloquial. Fue el más aplaudido junto al actual por la gente presente en el acto que superaba las 3 mil almas mientras seguían llegando para disfrutar del recital principal de Jairo y Juan Carlos Baglietto.

La directora del Hospital, Cecilia Petrich, fue quien explicó cómo funcionará el Dr Gutiérrez destacó que se pasó del relato a los hechos concretos y "hoy podemos ver la realidad de un sueño cumplido con un hospital modelo que viene a cambiar el paradigma de la atención médica. Todo está diseñado de un modo que pueda satisfacer la demanda sanitaria de Venado Tuerto y la región".

Miguel González afirmó que "realmente estamos orgullosos de lo conseguido con este nosocomio que es un lujo a nivel nacional y el más modernos de todos los efectores públicos de la Argentina".

El cierre del acto estuvo a cargo de Lifchitz, quien remarcó que "el tiempo que demandó la construcción (alrededor de ocho años) no era lo importante para nosotros, sino la diagramación de un novedoso sistema de salud que es pionero en el país. Nuevamente Santa Fe está a la vanguardia en cuestiones tan sensibles como lo es la salud público".

"Este es un día histórico para todos. Es de esos puntos de inflexión. De aquí a unos años todos vamos a guardar en nuestras retinas la imagen de este acto. Es más que un hospital, es una obra de generosidad, con lujo para todos. Se trata del hospital más moderno y humano de la República Argentina", aseguró Lifschitz.

El gobernador resaltó que en Santa Fe "todas las personas son iguales en el acceso a la salud, aquí cualquier vecino va a encontrar la respuesta médica de la mayor calidad, al mismo nivel de la que podría recibir el hombre de mayor fortuna en el mejor sanatorio privado de la Argentina".

Luego agradeció a Binner por su decisión política y un cerrado aplauso le bajó el telón a una celebración que estuvo perfectamente organizada y diagramada.

Los artífices

Antes del acto oficial, desfilaron por la inmensa explanada del hospital los artífices de este proyecto, empezando por el mismo Binner, quien, escueto, dijo: "Que sepan que soñamos algo y lo logramos concluir, hoy que lo disfruten Venado Tuerto y la región".

Quien fuera su ministro de Salud y hoy senador por el departamento Rosario, Miguel Angel Cappiello, recordó que "con Hermes (Binner) planificamos un proyecto de salud, con 84 centros de atención primaria ya funcionando, con cinco hospitales de mediana complejidad, cuatro de ellos funcionando, cinco de alta complejidad y un centro de atenciones médicas ambulatorias. El primer hospital de alta complejidad es este, y la gente lo reconoce, ahora debe tomarlo como propio y cuidarlo. Ahora cambia todo, porque vamos a tener en cada nodo un centro de alta complejidad que resuelva todo. El hospital está preparado para seguir creciendo y darle a los ciudadanos la complejidad que necesitan en el momento adecuado".

En la misma sintonía, el ex gobernador Antonio Bonfatti dijo que "pergeñamos un sistema de salud que tenía que ver con los centros de atención primaria, los hospitales de mediana y de alta complejidad". Pero advirtió que "esto excede el mero hecho de los ladrillos, el sistema de salud tiene otra impronta, porque en un hospital viejo se puede tener hacer un sistema diferente, y uno nuevo puede hacerse viejo. Por eso no es una cuestión de ladrillos, hay que fortalecer el sistema de atención primaria que es el ingreso al sistema".

El ministro González, en tanto, aseguró que "van a ver un nivel de detalles que humaniza el hospital. Y en eso estuvimos trabajando los últimos cuatro días. Este es el hospital más grande que vamos a inaugurar en años, un emblema, uno de los más modernos del país. Va a prestar un servicio enorme a una vasta zona, ahora nadie tendrá que irse de la región. La tecnología está disponible pero también habrá 260 trabajadores más". El funcionario consideró que en los últimos años "se refundó la salud pública, hoy en Santa Fe tenemos el índice de mortalidad materna infantil más bajo del país, y eso es no sólo por la infraestructura, sino porque pudimos articular los tres niveles de atención médica".

Algunos detalles

El Hospital Dr. Gutiérrez de Venado Tuerto será un centro referencial de alta complejidad para toda la región. La inversión de la provincia para esta obra de 20 mil metros cuadrados de superficie fue de mil millones de pesos, a lo que se suman unos 200 millones de pesos en equipamiento de última generación. Los actuales 500 trabajadores del hospital Gutiérrez migrarán al nuevo hospital, pero por la magnitud del efector se incorporaron 260 cargos nuevos.

El nuevo y moderno hospital cuenta con 37 camas destinadas a cuidados intermedios para adultos, un área de aislamiento y 15 camas de cuidados críticos polivalentes con central de monitoreo multiparamétrico para optimizar el cuidado de los pacientes. Posee un área de internación de cuidados intermedios y críticos polivalente, con equipamiento de alta tecnología. Todas las camas son eléctricas, de materiales modernos, con barandas laterales y cabeceras de polímeros de alta resistencia, diseñadas para mejorar la seguridad del paciente y facilitar la tarea del personal de salud.

Este efector consta de cuatro quirófanos, dos torres de videolaparoscopia equipadas con cámaras full HD, uno de ellos destinado a maternidad y la incorporación de un arco en C, equipo de soporte quirúrgico con visualización en tiempo real, que incrementa las posibilidades diagnósticas y terapéuticas intraquirúrgicas, y dos boxes de endoscopia, con torre de adulto y pediátrica.

La guardia funcionará los 365 días del año con atención de calidad las 24 horas del día. Lo propio ocurrirá con las áreas perinatológicas, de diagnóstico por imágenes, de salud mental y otras especialidades. El sector para el público estará conformado por espacios de circulación, salas de espera, aulas, auditorio, oratorio, dirección y cafetería.

De esta manera, el nuevo hospital de alta complejidad Dr. Gutiérrez ya es una realidad para Venado Tuerto y toda la región. Aunque su puesta en funcionamiento definitiva está prevista para dentro de unos días, ya que se están ajustando detalles técnicos, el nuevo efector ya está construido y comienza el traslado de los pacientes. Un sueño que empezó en 2008 y que ahora se ve finalmente plasmado.

Guardia y emergencias durante las 24 horas

La guardia del Hospital Dr. Gutiérrez funcionará los 365 días del año con atención las 24 horas del día y lo propio ocurrirá con las áreas perinatológicas, de diagnóstico por imágenes, el área dedicada a salud mental y otras especialidades.

Su emplazamiento permite cumplir con los criterios de accesibilidad regional y local, tanto para desplazamientos necesarios dentro de la misma ciudad como por las conexiones con las rutas nacionales 8 y 33.

La unidad de emergencia estará activa todo el día. Consta de seis consultorios de guardia con 11 camas de observación transitoria de adultos, una de las cuales es adaptada para hiperobesos, shock room para adultos y para pacientes pediátricos con 3 camas de observación/internación transitoria pediátrica, entre otras instalaciones para especialidades.