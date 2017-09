Le desfiguraron la cara a una personal trainer de Reconquista

Freda Feresín, de 28 años, una personal trainer reconocida, de la ciudad de Reconquista, dio a conocer fotos en donde se ve la brutal golpiza que sufrió por parte de su actual pareja, con la que convive desde hace dos años, N. C. de 29. El hecho ocurrió el pasado sábado y además denunció el episodio de violencia de género.

En diálogo con el portal Reconquista Hoy, Feresín contó qué fue lo que sucedió durante una reunión que se realizó en su casa el sábado, que terminó con la golpiza.

"Estábamos en una reunión en casa y él estaba tomado, se quiso levantar una mina delante mío y fue ahí que le dije que se comporte. Al rato, cuando se fueron todos y nos fuimos a dormir, quise hablar con él pero no me respondía. Le decía si a él le gustaría que yo le falte el respeto así, y se dio vuelta y me metió un puñete entre los ojos, —manifestó Freda—, cuando me di cuenta ya estaba encima mío pegándome puñetes. En ningún momento me habló, lo único que hacía era pegarme puñetes, me arrastró de los pelos, me quiso tirar de la escalera y ahí lo mordí y logré zafar. Se enojó y me pegó más fuerte y era un charco de sangre. Creo que ahí se dio cuenta de lo que había hecho. Fue allí que llamé al 911 y me trasladaron al hospital y luego fui a hacer la denuncia y lo metieron preso hasta las 7 de la tarde nomás". El relato de la joven corresponde a lo que afirmó que ocurrió en la madrugada del sábado.

En cuanto a la atención que le dieron como víctima en la policía, respondió que "rebién todos, aparte todo el mundo me conoce y me sentí muy contenida, me hablaron mucho".

En relación a su pareja dijo que convivían desde hace dos años y que ya había sido agredida en anteriores ocasiones, pero nunca pasó de "un empujón o una cachetada, nunca de esta magnitud", y que ella lo perdonaba porque lo quería mucho y no quería ver la realidad, hasta hoy.

"No puedo seguir al lado de alguien así, sino me va a matar la próxima vez, lo que me hizo no podía dejarlo pasar por alto, ya perdoné mucho, esto no", finalizó.